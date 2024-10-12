Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 13:15

В Казахстанской федерации футбола назвали Черчесова тренером экстракласса

Алина Савинова
Telegram Дзен

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Андрей Дудин заявил, что главный тренер сборной Казахстана россиянин Станислав Черчесов является тренером экстракласса.

«Станислав Саламович — это специалист экстракласса в тренерской работе. Какие установки он дает на тренировках, то, как он проводит анализ после игры, доказывает, что он очень четко читает игру соперников, прогнозирует очень хорошо возможности и варианты развития событий. Когда он проводит послематчевое совещание с игроками, очень четко говорит о вариантах развития событий, что все, что обсуждали, произошло. Он понимает, где нужно расти команде, что ей нужно делать, вопрос только в том, чтобы наработать это», — цитирует Дудина ТАСС.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне. В первых матчах Лиги наций казахстанцы под его руководством уступили австрийцам (0:4), словенцам (0:3), а также сыграли вничью с норвежцами (0:0).

Источник: ТАСС
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
СМИ сообщили об уничтожении ударом ВС РФ в порту Одессы ценного груза для ВСУ
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Кучеров оформил хет-трик и набрал 4 очка в стартовой игре сезона НХЛ
Сборная Украины обыграла Грузию в матче Лиги наций
МЧС подтвердило гибель двоих взрослых и двоих детей при пожаре на АЗС в Грозном
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Сегодня
Вчера
Неделя