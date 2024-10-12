В Казахстанской федерации футбола назвали Черчесова тренером экстракласса

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Андрей Дудин заявил, что главный тренер сборной Казахстана россиянин Станислав Черчесов является тренером экстракласса.

«Станислав Саламович — это специалист экстракласса в тренерской работе. Какие установки он дает на тренировках, то, как он проводит анализ после игры, доказывает, что он очень четко читает игру соперников, прогнозирует очень хорошо возможности и варианты развития событий. Когда он проводит послематчевое совещание с игроками, очень четко говорит о вариантах развития событий, что все, что обсуждали, произошло. Он понимает, где нужно расти команде, что ей нужно делать, вопрос только в том, чтобы наработать это», — цитирует Дудина ТАСС.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне. В первых матчах Лиги наций казахстанцы под его руководством уступили австрийцам (0:4), словенцам (0:3), а также сыграли вничью с норвежцами (0:0).