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Сегодня, 19:36

В КФФ подтвердили, что Черчесов будет готовить сборную к отбору на чемпионат мира

Сергей Ярошенко
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Управляющий директор Казахстанской федерации футбола (КФФ) Кайсар Бекенов заявил, что Станислав Черчесов продолжит работу в качестве тренера национальной сборной и будет готовить команду к отборочному турниру чемпионата мира-2026.

Отмечается, что российский тренер уже встречался с президентом федерации и они обсудили план подготовки к отбору чемпионата мира.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под руководством 61-летнего специалиста команда сыграла шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.

Сборная Казахстана стартует в отборе к чемпионату мира матчами против Уэльса и Лихтенштейна в марте.

Источник: matchtv.ru
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Станислав Черчесов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Казахстана по футболу
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