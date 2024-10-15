Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 17:12

Минспорта Казахстана: «Черчесов допустил оскорбляющие казахский язык фразы»

Сергей Разин
корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Министерство туризма и спорта Казахстана потребовало разъяснений от Федерации футбола страны по поводу слов главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«В соцсетях активно распространяется видеоматериал, в котором Станислав Черчесов предположительно допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс», — говорится в сообщении на сайте Минспорта Казахстана.

Ранее журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке, после чего российский специалист спросил: «Вы сейчас по-французски говорите?» Также Черчесов обратил внимание на то, что у журналиста была футболка с эмблемой «ПСЖ».

Сборная Казахстана проиграла третий матч подряд в&nbsp;Лиге наций. Поражение от Словении — третье подряд для Черчесова в Казахстане. И ноль забитых мячей в четырех матчах

Казахстан с 1 очком занимает последнее место в группе 3 лиги B. 14 октября команда проведет домашний матч против Австрии.

61-летний Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне этого года.

Источник: Сайт Министерства спорта Казахстана
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Рублев рискует остаться без Итогового турнира ATP
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Зарема обвинила клуб в отсутствии матчей, легенды наконец объяснили, чем хорош Станкович. Что происходит в «Спартаке» перед рестартом в РПЛ
Овечкин впервые за 10 лет сыграет справа в нападении
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
Сегодня
Вчера
Неделя