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Сегодня, 20:40

В «Партизане» прокомментировали возможность приглашения футболистов из Казахстана

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич рассказал о возможном приглашении в сербскую команду футболистов из Казахстана.

— Не рассматриваются ли сейчас футболисты из Казахстана для «Партизана»?

— Нет, не рассматриваем», — заявил Благоевич Legalbet.kz.

Срджан Благоевич возглавил «Партизан» в начале января.

51-летний Специалист ранее работал в Казахстане с футбольным клубом «Каспий» (2020-2021) и с «Астаной» (2021-2022).

Сейчас, после 20 туров сербской Суперлиги, «Партизан» занимает второе место с 41 баллом. Команда отстает от лидера турнира, команды «Црвена Звезда», на 17 очков.

Источник: Legalbet.kz
Футбол
ФК Партизан
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