В «Сурхане» отреагировали на интерес к экс-форварду «Спартака» Нимели

Спортивный директор ФК «Сурхана» из Термеза Рустам Курбанбаев прокомментировал слухи об интересе к нападающему команды Сильванусу Нимели.

«Сильванус Нимели является футболистом «Сурхана». Понятен интерес к нему со стороны ряда команд — Нимели показал себя с хорошей стороны и до последнего претендовал на звание лучшего бомбардира лиги. Но мы воспользовались опцией в контракте и продлили с ним трудовое соглашение. В следующем сезоне мы связываем будущее, в том числе, с Нимели», — цитирует Курбанбаева Legalbet.kz.

25-летний либериец выступает за «Сурхан» с февраля этого года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

С 2017 по 2021 годы Нимели принадлежал московскому «Спартаку». Он провел один матч за основную команду красно-белых, в остальное время выступая за «Спартак-2».