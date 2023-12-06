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Сегодня, 12:17

В «Сурхане» отреагировали на интерес к экс-форварду «Спартака» Нимели

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор ФК «Сурхана» из Термеза Рустам Курбанбаев прокомментировал слухи об интересе к нападающему команды Сильванусу Нимели.

«Сильванус Нимели является футболистом «Сурхана». Понятен интерес к нему со стороны ряда команд — Нимели показал себя с хорошей стороны и до последнего претендовал на звание лучшего бомбардира лиги. Но мы воспользовались опцией в контракте и продлили с ним трудовое соглашение. В следующем сезоне мы связываем будущее, в том числе, с Нимели», — цитирует Курбанбаева Legalbet.kz.

25-летний либериец выступает за «Сурхан» с февраля этого года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

С 2017 по 2021 годы Нимели принадлежал московскому «Спартаку». Он провел один матч за основную команду красно-белых, в остальное время выступая за «Спартак-2».

Источник: Legalbet.kz
Сильванус Нимели
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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