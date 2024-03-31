Агент Вагнера Лав: «С удовольствием рассмотрим предложения из Казахстана»

Эвандро Феррейра, агент форварда «Атлетико Гоияниенсе» Вагнера Лав прокомментировал возможное возвращение игрока в чемпионат Казахстана.

«А у вас есть клуб, который заинтересован в подписании контракта с Вагнером? Если будет официальное предложение — я уверен, он его с удовольствием рассмотрит!» — приводит слова Феррейры Legalbet.kz.

39-летний бразилец с 2020 по 2021 год выступал за «Кайрат», став чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны.

В текущем сезоне Вагнер Лав провел 15 матчей за «Атлетико» и забил 6 голов.