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Сегодня, 17:00

Газзаев считает абсолютно неправильным решение уволить Черчесова из сборной Казахстана

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Черчесов — это большой профессионал, который все всем уже давно доказал. Он показывал свой уровень и в клубах, и в сборной, поэтому решение футбольной федерации Казахстана абсолютно неправильное. Они что, хотели, чтобы он пришел и сразу сделал их чемпионами мира? Думаю, что в ближайшее время мы его можем вновь увидеть в роли главного тренера. Это не обязательно должен быть российский клуб, он может получить предложение и от иностранной команды», — сказал Газзаев «СЭ».

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под руководством 61-летнего тренера команда сыграла шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.

(Денис Сафронов)

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Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
Валерий Газзаев
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