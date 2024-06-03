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Сегодня, 15:02

Газзаев о Черчесове: «Желаю ему удачи в Казахстане. Успешного выступления!»

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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» назначение Станислава Черчесова в национальную команду Казахстана.

«Во-первых, поздравляю его с назначением. Во-вторых, желаю ему удачи. Казахстан сейчас хорошо прогрессирует в футболе, поэтому, в целом команда хорошая. Помимо этого, у Черчесова есть опыт работы со сборной России, поэтому хочу пожелать ему успешного выступления», — сказал Газзаев «СЭ».

Как стало известно «СЭ», 60-летний Черчесов подпишет контракт со сборной Казахстана на срок до окончания отборочного турнира чемпионата мира-2026 и с возможностью продления соглашения еще на два года по обоюдному согласию сторон.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Специалист возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года.

(Александр Абустин)

Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
Валерий Газзаев
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