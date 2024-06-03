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Сегодня, 21:52

Ветеран «Спартака» Гладилин назвал преимущество Черчесова для сборной Казахстана

Алина Савинова
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин отметил, что опыт работы в национальной команде является преимуществом нового главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Прежде всего, Станислав — уже созревший тренер. Он имеет опыт работы, и от этого очень многое зависит. Я сам работал с молодежной олимпийской командой, и могу сказать, что у работы со сборной другая специфика, нежели в клубе, где есть каждодневные тренировки. Надо хорошо заниматься селекцией, внимательно следить за игроками и грамотно использовать время — на сборы уходит два-четыре дня. Здесь есть специфика работы тренера в сборной, а он ее знает, он это прошел — это большой плюс. Есть тема, которой он владеет», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

В понедельник, 3 июня, сборная Казахстана объявила о назначении Черчесова на пост главного тренера. По информации «СЭ», 60-летний специалист подпишет контракт с национальной командой на срок до окончания отборочного турнира чемпионата мира-2026 и с возможностью продления соглашения еще на два года по обоюдному согласию сторон.

Источник: Газета.Ru
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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