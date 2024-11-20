Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 16:59

Источник: Черчесов останется тренером сборной Казахстана до выборов главы федерации

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Станислав Черчесов останется на посту главного тренера сборной Казахстана до проведения выборов главы национальной федерации футбола, утверждает «ВсеПроСпорт». Выборы нового президента Казахстанской федерации футбола пройдут 20 декабря.

Черчесов возглавляет сборную с июня 2024 года. По руководством россиянина команда провела 6 официальных матчей в рамках Лиги наций, не одержав ни одной победы и потерпев 5 поражений подряд. Казахстан набрал 1 очко в группе 3 дивизиона В и занял последнее место, вылетев в дивизион С.

Нападающий сборной Норвегии Эрлин Холанн сделал хет-трик в&nbsp;ворота Казахстана (5:0) в&nbsp;Лиге наций 17&nbsp;ноября. Холанн приговорил Казахстан. Команда Черчесова так и не смогла забить в Лиге наций, установив антирекорд

Источник: ВсеПроСпорт
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после полученной травмы
Беговое будущее наступило. Человекоподобный робот стал участником полумарафона в Китае
Российские футболисты сами рассказывают сколько тратят на жизнь. Врут?
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
Жителей поселка под Великим Новгородом разместили в ПВР после ночной атаки БПЛА
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя