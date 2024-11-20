Источник: Черчесов останется тренером сборной Казахстана до выборов главы федерации

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Станислав Черчесов останется на посту главного тренера сборной Казахстана до проведения выборов главы национальной федерации футбола, утверждает «ВсеПроСпорт». Выборы нового президента Казахстанской федерации футбола пройдут 20 декабря.
Черчесов возглавляет сборную с июня 2024 года. По руководством россиянина команда провела 6 официальных матчей в рамках Лиги наций, не одержав ни одной победы и потерпев 5 поражений подряд. Казахстан набрал 1 очко в группе 3 дивизиона В и занял последнее место, вылетев в дивизион С.