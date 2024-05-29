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Колосков: «Если Кержаков неудачно проявит себя в «Кайрате», про РПЛ надо забыть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на назначение Александра Кержакова главным тренером казахстанского «Кайрата».

«Ожидаю положительной и успешной работы. Очень хотелось бы, чтобы он там себя проявил. Судя по тому, что Кержаков постоянно ищет работу тренера, у него есть к этому интерес и призвание. А это уже о многом говорит. К интересу можно добавить уровень знаний и мастерства. Игровой опыт у него есть, а вот тренерский — пока не очень успешный. Будем надеяться, что эти первые шаги в качестве тренера его многому научили, и он сделает для себя выводы.

Хотелось бы, чтобы в «Кайрате» у него все сложилось удачно, чтобы он добился успехов. Если в «Кайрате» хорошо будет работать, тогда и очередь за ним выстроится. А если снова неудачно проявит себя, то про РПЛ надо забыть», — приводит слова Колоскова «Спорт День за Днем».

29 мая «Кайрат» объявил о назначении Кержакова главным тренером. С ноября 2023-го года 41-летний российский специалист находился без работы. Последней его командой был «Спартак» из Суботицы.

Источник: Спорт День за Днем
Александр Кержаков
Футбол
ФК Кайрат
Вячеслав Колосков
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