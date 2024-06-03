Семин пожелал Черчесову удачи в сборной Казахстана: «Ждем хорошего результата»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поздравил Станислава Черчесова с назначением в сборную Казахстана.

«Пожелаем ему удачи, раз его назначили. Он специалист высокого уровня. Ждем от него хорошего результата, чтобы он решил задачи, которые поставлены перед сборной Казахстана. У Черчесова есть все возможности для успешного выступления», — сказал Семин «СЭ».

В данный момент срок контракта 60-летнего Черчесова с Казахстанской федерацией футбола (КФФ) не уточняется, однако ранее появлялась информация, что российский специалист подпишет соглашение по схеме «2+1».

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Специалист возглавлял команду с августа 2021-го по июль 2023 года.

(Александр Абустин)