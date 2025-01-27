Семин — о будущем Черчесова: «Он прекрасно выступал в российских клубах и сборной. Проблем не будет»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем экс-наставника сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Станислав Саламович — тренер с именем, становился чемпионом во многих странах. Он прекрасно выступал в наших, российских клубах, в национальной сборной. Думаю, что с этим особенно проблем у него не будет. Он опытный человек. Тем более что у нас явно не хватает русских тренеров, которые должны развивать наш футбол», — сказал Семин «СЭ».

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под руководством 61-летнего тренера команда сыграла шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.

Ранее сообщалось, что Черчесов будет готовить команду к отбору на чемпионат мира 2026 года.