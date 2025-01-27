Семин — об уходе Черчесова из сборной Казахстана: «Все хотят и ждут мимолетного результата. Пришел — и должен делать чудо»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался об уходе Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

«Наверное, это часть тренерской профессии. Все хотят и ждут мимолетного результата. Пришел — и должен делать чудо. Но этого чуда не произошло. Станислав Саламович — опытный человек. Он тоже принял участие, оставаться или уходить. Наверное, у него тоже были какие-то основания, чтобы уйти», — сказал Семин «СЭ».

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под руководством 61-летнего тренера команда сыграла шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.