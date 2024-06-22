Защитник «Кайрата» Мартынович: «Тренировочный процесс у Кержакова интересный»

Защитник «Кайрата» Александр Мартынович рассказал о работе с главным тренером алматинской команды Александром Кержаковым, который старше него всего на пять лет.

«Субординацию никто не отменял. Обращение по имени и отчеству. По поводу тренера — футболист, игравший на таком уровне, как минимум, может многое рассказать и передать. Мы только начинаем знакомиться. Я провел две тренировки — тренировочный процесс интересный, мне нравится. Будем притираться друг к другу. То, что мы играли друг против друга — ни о чем не говорит. Он — тренер, я — игрок», — сказал Мартынович Legalbet.

18 июня Мартынович подписал контракт с «Кайратом» до конца сезона 2025 года после окончания соглашения с казанским «Рубином». Защитник также играл за минское «Динамо», «Урал» и «Краснодар». Кержаков возглавил «Кайрат» 29 мая 2024 года.