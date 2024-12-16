Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 12:49

Жаксыбаев — о продолжении карьеры: «Предложения есть, но пока ничего не рассматривал»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник сборной Казахстана и «Кызылжара» Улар Жаксыбаев рассказал о поступивших предложениях.

«Дома отдыхаю. Насчет вариантов... Пока еще не рассматривал, хватает дел по дому. Ближе к Новому году уже приму решение. Да, предложения есть. Взвесив все их, приму решение», — цитирует Жаксыбаева Legalbet.kz.

Футболист перешел в «Кызылжар» из «Аксу» в марте этого года. Всего за петропавловскую команду 30-летний защитник провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Источник: Legalbet
1
Футбол
Читайте также
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Кузнецов забросил победную шайбу в матче Кубка Первого канала с Белоруссией
Биография Софьи Акатьевой: карьера и жизнь российской фигуристки
Россиянам напомнили о трех выходных перед новогодними праздниками
Премьер-министра Киргизии отправили в отставку
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Сегодня
Вчера
Неделя