Защитник сборной Венесуэлы Рамирес может продолжить карьеру в Казахстане

Защитник сборной Венесуэлы Рубен Рамирес может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает Legalbet.kz.

По информации источника, Рамирес готов рассматреть предложения от клубов из Казахстанской Премьер-лиги.

Рамирес — воспитанник «Каракаса». На родине футболист выступал за «Карабобо», «Эстудиантес де Каракас», «Ансоатеги», «Атлетико Венесуэла» и «Монагас». Также защитник играл в нидерландской «Фортуне Ситтард» и армянском «Урарту». Последним клубом Рамиреса был перуанский «Куско», который он покинул в начале января и стал свободным агентом.

В составе сборной Венесуэлы защитник провел три встречи и забил один мяч.

Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего Рамиреса в 350 тысяч евро.