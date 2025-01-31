Защитник «Торпедо» Насыров хочет сменить гражданство ради сборной Казахстана

Защитник «Торпедо» Исламжан Насыров рассказал о возможной смене гражданства.

«Собираюсь покинуть «Торпедо» этой зимой. В поиске. Думаю и Казахстан рассмотреть. Но пока никто оттуда ничего не предлагал. Если там все пойдет, хорошо отыграю сезон, заинтересуется сборная, думаю, можно будет и гражданство взять», — заявил Насыров Legalbet.kz.

26-летний Насыров в текущем сезоне провел три матча во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Насырова в 200 тысяч евро.