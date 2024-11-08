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Зайнутдинов — о сборной Норвегии: «Холанн — машина, но ключевой игрок у них Эдегор»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов в интервью «СЭ» оценил ничью с Норвегией (0:0) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги наций.

— После ничьей с Норвегией не появилось чувства гордости из-за того, что не позволили забить Холанну?

— Гордиться прежде всего должны наши защитники, которые хорошо опекали форварда «Манчестер Сити», ничего не дали ему создать. Так что тут можно поаплодировать игрокам обороны сборной Казахстана.

— Как вам, кстати, Холанн на поле? Производит мощное впечатление?

— Все мы знаем возможности этого нападающего — машина по забиванию голов. Но более сильное впечатление на меня произвел Эдегор. Просто мастер! После матча мы с партнерами обсуждали именно его, а не форварда «Сити». На мяче он очень силен. Его, а не Холанна, я бы назвал ключевой фигурой в сборной Норвегии.

Бактиер Зайнутдинов. «Летом звали в РПЛ, тренер «Бешикташа» не отпустил. Сейчас не играю». Зайнутдинов — о Черчесове, Холанне, Иммобиле и ЦСКА

Бактиер Зайнутдинов
Мартин Эдегор
Эрлин Холанн
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Норвегии по футболу

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