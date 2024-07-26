Зоран Тошич получил предложения от казахстанских клубов

Экс-нападающий ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что получил предложения от казахстанских клубов.

«Нет, я еще в поисках. Посмотрим, есть пару предложений. Еще не определился. Откуда предложения? В том числе и из Казахстана — но не устраивают меня. Если появится хороший вариант в вашей стране — рассмотрю», — цитирует Legalbet Тошича.

37-летний серб является сейчас свободным агентом, так как у него закончился этим летом контракт с «Ламией». В сезоне-2023/24 он забил 1 гол и сделал 5 голевых передач в 31 матче.