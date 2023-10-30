Серебро «Астаны», антирекорд «Тобола», траур. Итоги 26-го тура чемпионата Казахстана

Чемпионат Казахстана официально завершился. Команды уходят в отпуск, а «СЭ» подводит итоги заключительного тура.

Траур в Казахстане

29 октября в Казахстане — день общенационального траура. Накануне в Караганде из-за взрыва газометана произошла авария на шахте имени Костенко, в которой погибли больше 30 шахтеров и еще десятки пострадали.

В связи с этим руководство Казахстанской премьер-лиги приняло решение провести все матчи 26-го тура без зрителей. Игры начались с минуты молчания в память о погибших, а государственные флаги были приспущены.

Сенсация от чемпиона

«Ордабасы» еще в прошлом туре досрочно стал чемпионом, обыграв «Шахтер» (3:1). Для команды из Шымкента это первое золото в истории. Ранее лучшим достижением «Ордабасы» во внутреннем чемпионате были бронзовые медали — в 2017 и 2019 годах.

В заключительной встрече сезона новый чемпион на выезде уступил аутсайдеру «Каспию» — 0:1. По сути, эта игра не имела никакого значения для обеих команд. «Ордабасы» уже решил главную задачу, а «Каспий» досрочно вылетел из премьер-лиги.

Серебро «Астаны »

Главной интригой 26-го тура стала борьба за серебряные медали, на которые претендовали «Астана», шедшая на втором месте, и «Актобе», который располагался на третьей строчке.

Столичный клуб в важнейшем матче сыграл вничью с «Шахтером» из Караганды (1:1), но этого оказалось достаточно для сохранения второго места.

«Это был сложный матч во всех отношениях: во-первых, игра проходила без болельщиков, а во-вторых, у нас был сложнейший перелет из Косово — мы только прилетели в Астану и сразу же отправились в Караганду на автобусе, — объяснил на пресс-конференции главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян. — Много потратили эмоций в еврокубковом матче, не сыграли 7-8 футболистов, а те, кто вышел — бились. Хорошо провели первый тайм, во втором тайме немного просели физически. Тяжело было — особенно в концовке игры, но самое главное, что добились результата и закончили сезон на втором месте».

Команда экс-игрока московского «Динамо» Андрея Карповича на домашнем стадионе разошлась миром с «Жетысу» (2:2). Чтобы подняться на вторую строчку, им нужна была победа, а также поражение «Астаны». Но «Актобе» в концовке чемпионата сам играет крайне беззубо, что и вылилось в ничейный результат.

Таким образом, «Астана» сохранила второе место, а «Актобе» стал бронзовым призером.

Антирекорд «Тобола»

Еще одну сенсацию преподнес «Тобол», который разгромил «Аксу» (3:0) и прервал 10-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате (она стала антирекордной среди всех команд лиги).

Неудивительно, что желто-зеленые финишировали лишь восьмыми — это худший результат команды в XXI веке. Но 5 ноября у «Тобола» будет шанс исправиться, завоевав Кубок Казахстана.

Вылет «Окжетпеса»

По итогам заключительного тура определился последний клуб, вылетевший в первую лигу. Им стал «Окжетпес», сыгравший вничью с «Мактааралом» (1:1).

И это не то чтобы огромная сенсация. Во-первых, из-за заморозки реконструкции стадиона в этом сезоне команда не провела дома ни одной игры. Да еще и добавились проблемы с финансированием: футболистам четыре месяца не платили зарплату. Дело дошло до бойкота игроков, которые в знак протеста пропустили предматчевую тренировку.

Возрастные бомбардиры

Лучшим бомбардиром сезона стал 35-летний бразильский форвард «Кайрата» Жоао Пауло, забивший 17 голов. На втором месте — 33-летний полузащитник «Ордабасы» Асхат Тагыберген (11). У Евгения Козлова («Атырау»), Рамазана Каримова («Мактаарал»), Дмитрия Бородина («Кайсар») и Абата Аймбетова («Астана») по 8 мячей.

«Еще одно достижение! Благодарю Бога и всех своих партнеров по команде, которые помогли мне этого добиться, тренера за его доверие и мою семью за их поддержку, как всегда. Лучший бомбардир чемпионата Казахстана-2023! Спасибо тебе, Боже!» — написал Пауло в соцсетях.

Жоао Пауло. Фото ФК «Кайрат»

Кто сыграет в Еврокубках?

«Ордабасы» в следующем сезоне дебютирует в Лиге чемпионов. Команда из Шымкента начнет свой путь с первого раунда. В Лиге конференций предварительно сыграют «Астана» и «Актобе».

Участник Лиги Европы определится 5 ноября, когда состоится финал Кубка Казахстана «Ордабасы» — «Тобол». Если победу одержит клуб из Костаная, он и сыграет в еврокубковом турнире. А в случае победы «Ордабасы» путевку получит «Астана», занявшая второе место в чемпионате. При таком раскладе в Лиге конференций сыграет «Кайрат», ставший четвертым.

Все результаты матчей 26-го тура

29 октября

«Аксу» — «Тобол» — 0:3

«Атырау» — «Кайрат» — 0:0

«Кызылжар» — «Кайсар» — 0:1

«Окжетпес» — «Мактаарал» — 1:1

«Актобе» — «Жетысу» — 2:2

«Каспий» — «Ордабасы» — 1:0

«Шахтер» — «Астана» — 1:1