Кержаков покинул «Кайрат» перед матчем с «Зенитом». Тренер проработал всего три месяца

Зарубежная карьера у легенды российского футбола пока не складывается.

Что случилось

Во вторник, 3 сентября, казахстанский «Кайрат» объявил об уходе Александра Кержакова с поста главного тренера. Контракт с 41-летним российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Кержаковым клуб покинули и его ассистенты - Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.

Как при нем играла команда

Кержаков возглавил алмаатинцев 29 мая. Под его руководством «Кайрат» провел 12 матчей, в половине из которых победил. На данный момент команда лидирует в чемпионате Казахстана, опережая ближайших преследователей на одно очко. При этом в июле Александра признали лучшим тренером месяца в лиге.

Из Кубка Казахстана клуб вылетел еще до назначения Кержакова. Вместе с тем «Кайрат» продолжает борьбу за Кубок лиги — там он дошел до полуфинала, где уступил в первом матче «Женису». В последнем туре чемпионата бывший клуб Кержакова уступил на своем поле середняку — «Астане» (0:1).

Как отреагировал Кержаков

После ухода из тренер выступил с заявлением:

— Вчера утром я подал в отставку, - приводит слова Кержакова «Чемпионат». - Для меня это было непростое решение, потому что хотел продолжать работать здесь. Мы добились очень серьезного прогресса в игровом плане, показывали хорошие результаты. С нами впервые за долгое время «Кайрат» стал лидировать в турнирной таблице и за шесть туров до конца чемпионата имеет реальные шансы финишировать первым. Но для меня как для главного тренера есть ситуации, которые считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи.

Футболисты «Кайрата». Фото ФК «Кайрат»

Как складывается его карьера

Лучший бомбардир в истории «Зенита» и сборной России в роли тренера пока не так успешен. В 2022 году Кержаков покинул «Нижний Новгород» и начал зарубежную карьеру. В кипрской «Кармиотиссе» Александр проработал менее двух месяцев, в сербском «Спартаке» — пять, в «Кайрате» — три.

Отставка Кержакова произошла накануне товарищеского матча с его бывшим клубом — 8 сентября «Кайрат» дома примет «Зенит».