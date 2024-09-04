Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 20:45

«Состоялся нормальный мужской разговор. Саша — тренер с характером». Глава «Кайрата» — об уходе Кержакова

Глава «Кайрата» Боранбаев объяснил уход Кержакова с поста главного тренера
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Кержаков и Кайрат Боранбаев.
Фото ФК «Кайрат»
Telegram Дзен
Интервью Кайрата Боранбаева.

Руководитель «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал «СЭ» отставку теперь уже бывшего главного тренера команды Александра Кержакова.

Вчера инсайдер Иван Карпов написал, что после поражения от «Астаны» Боранбаев зашел в раздевалку своей команды и резко высказался о работе Кержакова, оскорбив российского специалиста.

Александр Кержаков. «Кержаков посчитал, что команда его «плавила». Не все игроки поняли, почему он убрал Васина». Почему российский тренер ушел из «Кайрата»

— Я уже дал короткий комментарий нашим СМИ. Могу повторить и вам. Я так не разговариваю с игроками и особенно с тренером. Кержаков сам написал заявление об увольнении, его удовлетворили, — сказал Боранбаев в интервью «СЭ»

— Но ведь дыма без огня не бывает. Откуда появилась новость о ваших резких словах в адрес Кержакова?

— Да мы с Сашей прочитали и посмеялись над этим всем! Отношусь к нему с большим уважением. К сожалению, так получилось, что он принял вот такое решение. Но ничего — никаких проблем нет. Это его выбор. Мы нормально расстаемся. Мы благодарны Кержакову за то, что он приехал в Казахстан и здесь поработал. Все нормально. Поверьте! Мы ни с кем плохо не расставались в «Кайрате»! Никогда! У Саши очень большое будущее. Хочу, чтобы у него получилось на тренерском поприще.

— Так почему он все-таки ушел?

— Я не могу это комментировать. А вот эти все новости — полная чушь.

Александр Кержаков.
Фото ФК «Кайрат»

— Поражение от «Астаны» получилось слишком болезненным? Поэтому пошла информация, что вы были крайне недовольны результатом?

— Ну, это футбол. Мы все понимаем. Ничего страшного. Конечно, результатом матча с «Астаной» мы недовольны. Команда проиграла.

Понятно, у нас с Александром состоялся разговор. Но это был конструктивный диалог. Обычный мужской разговор.

Команда проиграла — и что? Я должен был зайти и похвалить тренера и футболистов за такой исход встречи? Вы же не первый год в футболе. Сами все должны понимать.

Я захожу в раздевалку не только после матчей с «Астаной», но и после всех игр, вне зависимости от того, выиграли мы или уступили. В этот раз мы, конечно же, обсудили игру, также я пожелал футболистам, чтобы они хорошо выступили за свои сборные.

— Пишут, что Кержаков потерял контакт с командой, что игроки его даже «сливали».

— Вот видите. То про потерянный контакт пишут, то фейковые слова приписывают. Не могу я все это комментировать.

Александр Кержаков. Кержаков покинул «Кайрат» перед матчем с «Зенитом». Тренер проработал всего три месяца

— И все-таки странно: команда пока остается на первом месте, а тренер уходит. Не боитесь, что до золота теперь не доберетесь?

— Это футбол. Всякое бывает. Но мы живем не одним годом. Стратегия рассчитана на несколько лет. Смотрим в будущее. Зато наша команда будет играть в юношеской Лиге чемпионов (U-18). Мы по юношам чемпионы страны по всем возрастам. Так что есть перспективы. А борьба за титул еще продолжается. Важно смотреть далеко вперед. А результата мы рано или поздно точно добьемся. Я тут не переживаю.

— Что вам дал опыт работы с Кержаковым?

— Знаете, у Александра есть четкая цель. Он образован, амбициозен. У него свое видение, которое, возможно, многим не нравится. Но у каждого тренера и должно быть свое «я».

Я от каждого тренера что-то получаю. Рад, что он к нам приехал. Уверен, у него все получится. Он и игроком был с характером, и тренером с характером. Все нормально. Никаких проблем!

Александр Кержаков
Футбол
ФК Кайрат
Читайте также
Министр спорта Дегтярев не понимает россиян, сменивших спортивное гражданство
Украинского военачальника Гладкого отстранили из-за дочери-пловчихи
Путин дал старт трем новым предприятиям на Дальнем Востоке
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Курской области
Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Сегодня
Вчера
Неделя