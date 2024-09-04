Интервью Кайрата Боранбаева.

Руководитель «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал «СЭ» отставку теперь уже бывшего главного тренера команды Александра Кержакова.

Вчера инсайдер Иван Карпов написал, что после поражения от «Астаны» Боранбаев зашел в раздевалку своей команды и резко высказался о работе Кержакова, оскорбив российского специалиста.

— Я уже дал короткий комментарий нашим СМИ. Могу повторить и вам. Я так не разговариваю с игроками и особенно с тренером. Кержаков сам написал заявление об увольнении, его удовлетворили, — сказал Боранбаев в интервью «СЭ»

— Но ведь дыма без огня не бывает. Откуда появилась новость о ваших резких словах в адрес Кержакова?

— Да мы с Сашей прочитали и посмеялись над этим всем! Отношусь к нему с большим уважением. К сожалению, так получилось, что он принял вот такое решение. Но ничего — никаких проблем нет. Это его выбор. Мы нормально расстаемся. Мы благодарны Кержакову за то, что он приехал в Казахстан и здесь поработал. Все нормально. Поверьте! Мы ни с кем плохо не расставались в «Кайрате»! Никогда! У Саши очень большое будущее. Хочу, чтобы у него получилось на тренерском поприще.

— Так почему он все-таки ушел?

— Я не могу это комментировать. А вот эти все новости — полная чушь.

Александр Кержаков. Фото ФК «Кайрат»

— Поражение от «Астаны» получилось слишком болезненным? Поэтому пошла информация, что вы были крайне недовольны результатом?

— Ну, это футбол. Мы все понимаем. Ничего страшного. Конечно, результатом матча с «Астаной» мы недовольны. Команда проиграла.

Понятно, у нас с Александром состоялся разговор. Но это был конструктивный диалог. Обычный мужской разговор.

Команда проиграла — и что? Я должен был зайти и похвалить тренера и футболистов за такой исход встречи? Вы же не первый год в футболе. Сами все должны понимать.

Я захожу в раздевалку не только после матчей с «Астаной», но и после всех игр, вне зависимости от того, выиграли мы или уступили. В этот раз мы, конечно же, обсудили игру, также я пожелал футболистам, чтобы они хорошо выступили за свои сборные.

— Пишут, что Кержаков потерял контакт с командой, что игроки его даже «сливали».

— Вот видите. То про потерянный контакт пишут, то фейковые слова приписывают. Не могу я все это комментировать.

— И все-таки странно: команда пока остается на первом месте, а тренер уходит. Не боитесь, что до золота теперь не доберетесь?

— Это футбол. Всякое бывает. Но мы живем не одним годом. Стратегия рассчитана на несколько лет. Смотрим в будущее. Зато наша команда будет играть в юношеской Лиге чемпионов (U-18). Мы по юношам чемпионы страны по всем возрастам. Так что есть перспективы. А борьба за титул еще продолжается. Важно смотреть далеко вперед. А результата мы рано или поздно точно добьемся. Я тут не переживаю.

— Что вам дал опыт работы с Кержаковым?

— Знаете, у Александра есть четкая цель. Он образован, амбициозен. У него свое видение, которое, возможно, многим не нравится. Но у каждого тренера и должно быть свое «я».

Я от каждого тренера что-то получаю. Рад, что он к нам приехал. Уверен, у него все получится. Он и игроком был с характером, и тренером с характером. Все нормально. Никаких проблем!