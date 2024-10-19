Станислав Черчесов: «С президентом федерации вижусь чаще, чем с семьей»

Черчесов совершенно не похож на человека, чья команда недавно потерпела два поражения за несколько дней (0:4 на выезде от Австрии и 0:1 от Словении дома) и набрала только одно очко в четырех турах Лиги наций. Станислав Саламович бодр и уверен в правильности выбранного курса, несмотря на результаты. И даже ситуация на пресс-конференции после последнего матча, когда он с юмором ответил задавшему вопрос на казахском корреспонденту, одетому в футболку «ПСЖ», «ты меня сейчас на французском спрашиваешь?» на настрой тренера не повлияла.
Наш разговор Черчесов начал сам — с того самого эпизода:
— Каждый раз, когда говорю публично, знаю что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав.
— Тогда давайте к спорту. В России Лигу наций не показывают по общедоступным каналам, многие ориентируются исключительно на результаты. А они у Казахстана не впечатляют — только одно очко в четырех турах. Как оцениваете этот отрезок?
— Смотрите: мы участвуем в официальном турнире и понятно, что если есть возможность занять определенные места, то стремимся к этому. Другое дело, что изначально было понятно — по тем или иным причинам в каких-то моментах соперникам по группе уступаем. Надо быть объективным. Если ты не знаешь свое состояние или переоцениваешь себя, это неправильно. Мы — знаем.
Начали турнир с ничьей против Норвегии (0:0), ей все радовались. А я вам еще тогда объяснял, почему оставался спокоен. Потому что есть футбол, который дает результат стабильно, но я его не видел. И оказался прав — вторую встречу, со Словенией, мы проиграли (0:3).
Перед стартом Лиги наций увидел команду первый раз. Перед октябрьским сбором уже знал, что станем какие-то вещи менять, потому что видел: кроме того, как обороняться, у нас ничего не было, некоторые футболисты в систему не попадают. А есть желание все-таки немного по-другому действовать. В принципе, нам это удалось сделать — и матчи с Австрией (0:4) и Словенией (0:1) показали, что в этом направлении сделан правильный шаг. Не знаю, правильно меня поняли или нет — с сарказмом такое сказал — но мы уже, образно говоря, переходим центр поля. И с австрийцами на выезде, и дома со словенцами достаточно долго контролировали мяч на чужой половине. Много подали угловых, заработали штрафных, в перекладину попадали и так далее. И люди оценили, кстати — многие после встречи в Алматы ко мне подходили в гостинице и в аэропорту на следующий день, поддерживали.
При этом понятно, что не можем быть довольными результатами — поражения есть поражения. Другое дело, что мы видели — от этого нужно оттолкнуться в ходе ноябрьского сбора. Сказал об этом футболистам перед тем, как они разъехались по клубам. И добавил: «Пожалуйста, не опускайтесь опять ниже такого уровня, потому что нам следует прогрессировать. Мы вас опять месяц не увидим. За этот период много чего может в вашем состоянии произойти».
Думаю, дальше пойдем по пути, который сейчас выбран, станем шлифовать. Например, наш капитан Тагыберген радует — набирает ту форму, которую хотим видеть, старается, все делает. Опорника Дарабаева вернули в сборную в 35 лет, а Балтабеков , Жаксылыков и Пайруз дебютировали в ней. Словом, необходимо какие-то перестановки делать, потому что нужно забыть прошлое — в правильном смысле. Его надо чтить, уважать, гордиться какими-то моментами, но жить им нельзя. Необходимо двигаться дальше, опираясь, конечно, на тот опыт, который был последние пару лет.
— А что конкретно вы изменили по сравнению с первым сбором? Помимо появления в составе новых и новых-старых имен.
— Естественно, что когда меняется система, меняется и тактика. Самое главное, что атакующий хавбек Исламхан провел два матча: оба начинал в составе, хотя в ходе первого сбора не провел на поле ни секунды. Не потому, что я не хотел — просто знаю его. И это был не тот Исламхан, которого хочется видеть. Но мы тогда поговорили — и абсолютно четко вижу, что поняли друг друга. За месяц он привел какие-то вещи в порядок. И сейчас мы его в систему вписали. Бауыржан — реально игрок, способный делать разницу. Вот этого от него теперь надо дождаться. Так что это тоже плюс.
— Вы говорите о плюсах, наверняка они в плане качества футбола есть. Но что все же произошло в Австрии? Понятен класс этой сборной, однако счет совсем крупный, 0:4.
— Начнем с того, что первый мяч пропустили после глупой ошибки, а второй — со стандарта. А в целом... Соперник изначально имеет преимущество в каких-то индивидуальных качествах, такого в случае с австрийцами не может не быть, потому что все футболисты выступают в топ-лигах. Ну и мы сами допустили такие ситуации, которыми оппоненты воспользовались. Кстати, подтверждение класса Австрии через три дня мы вновь увидели — с норвежцами тоже что-то случилось? (Австрия разгромила скандинавов со счетом 5:1. — Прим В.К.).
Нельзя гордиться проигрышем 0:1 — как, например, со Словенией. Другое дело, что если ты в начале пути, без поражений не обойтись. Главное, как команда на них реагирует. Вижу, что ребята впитывают. Понятно, пока что-то не получается, но путь, убежден, выбран верный.
— К Австрии ваша команда готовилась в стране-хозяйке. Доводилось слышать мнение, что Черчесов увез Казахстан в хорошо знакомые места, потому что это именно ему так удобнее. А чья это на самом деле инициатива?
— Это еще до меня было решено и организовано. Но я одобрил. Объясняю, по какой причине: матч состоялся 10 октября, если бы 6-го Алип, Шушеначев, Оразов, Самородов и далее по списку прибыли бы в Алматы, то на следующий день пришлось бы лететь восемь часов в Австрию. Поэтому им один перелет сократили — 6-го ребята доехали сразу до места сбора. Это один плюс. Второй: мы акклиматизировались, подышали местным воздухом. И именно отработали все на отлично. То, что мы тренировали, уже было видно на поле. Что не может не радовать — в отличие от счета на табло.
— Судя по фрагментам, дома со Словенией в каком-то смысле не повезло. Игра действительно получилась равной?
— Попали в перекладину, доминировали в первом тайме, но не смогли завершить все это голом... Очень рады, что в двух домашних встречах с норвежцами и словенцами болельщики нас поддерживали — мы это чувствовали, и, естественно, расстроены, что не порадовали их результатом. Но, повторю, с одной стороны есть счет, с другой — качество футбола, в этом плане сделан шаг вперед. И люди это оценили.
— Лига наций — официальный турнир. Но правильно ли понимаю, что стратегически ставка делается все же не на нее, а на отборочный турнир чемпионата мира-2026? А ЛН своего рода боевой подготовительный этап к квалификации ЧМ?
— По большому счету, да. Еще до стартовой встречи с норвежцами это говорил — пусть немного другими словами, но смысл тот же. Был всплеск, теперь какой-то маленький спадик. Казахстан вышел из дивизиона С, но там иной уровень соперников. Нам же надо команду делать? Надо. И хотим мы или нет, есть возможность строить ее через Лигу наций. Это же не просто слова, а данность. Даю шанс тем, кто до сих пор не играл. Когда еще он появится? В отборочном турнире ЧМ? Там слишком высока цена экспериментов. Так что у нас есть стратегия.
— Что она подразумевает? Что вы хотели бы видеть от команды в идеале к старту отборочного турнира ЧМ?
— Систему, которая уже проработана, где все знают свои маневры. Футболисты под нее подходят, причем не 11, не 15, а 20-25, ведь никто не застрахован от дисквалификаций, травм. Кстати, сейчас у нас с австрийцами дома не смогут выйти на поле Алип и Чесноков, двое основных. Поэтому нужна стабильная обойма — ты не можешь «сквозняк» в составе устраивать. Сейчас ситуация «шпагата»: нужно и результат давать, и командную игру выстраивать, и селекцией заниматься. На октябрьском сборе не было нескольких человек с сентябрьского. Не потому, что ими недоволен, а потому, что, не посмотрев других, как можно сравнивать? Это в клубе зимой за два месяца всех изучил в контрольных матчах, а мы исходим из той ситуации, в которой находимся.
Кстати, из молодежки уже двоих привлекаем, вратаря Анарбекова и центрального защитника Жумаханова. Поэтому взял в свой штаб Константина Горовенко, бывшего главного тренера молодежной сборной, и Елдоса Ахметова, его ассистента. Абсолютно толковые ребята, с которыми постоянно на связи. Все мои помощники знают, что никогда ничего не скрываю, каждый находится в процессе. Не просто, типа, я сказал — вы делаете. Нет-нет, мы обсуждаем: они должны понимать, почему, зачем и как. И идеи определенные дают, к которым нужно прислушиваться, потому что есть определенная специфика. В общем, рад, что Горовенко и Ахметов у нас — местные специалисты в национальной команде, считаю, правильное решение.
— С точки зрения тренера ситуация кажется абсолютно прозрачной. А понимает ли стратегические моменты руководство федерации? Чувствуете ли, что оно обладает неким терпением, чтобы этот путь пройти?
— Все наши идеи федерации понятны. Но самое главное — есть давление или его нет, принимают план штаба или не принимают. В данном случае принимают. Доверие — это всегда хорошо. Но надо знать, что ты делаешь, как делаешь и для чего делаешь. Я всегда это объясняю, привожу аргументы. Не потому, что просто так хочу — в футболе возникают ситуации, на которые необходимо реагировать, их невозможно предугадать. И что касается президента федерации, то с Адлетом Назарбаевичем (Барменкуловым. — Прим. В.К.) 24 часа в сутки на связи. Это не преувеличение. В последнее время с ним вижусь чаще, чем с семьей. Это показательно.
Одних новых полей по всей стране вместе открыли штук пять за месяц. Причем, когда это начиналось, я сам сказал, что надо ехать. Потому что пять часов на машине туда, потом пять обратно и так несколько раз. Во-первых, успеваешь обсудить множество вопросов с президентом. Во-вторых, когда сам участвуешь в таких мероприятиях, то энергию впитываешь, больше какие-то вещи понимаешь. В-третьих, когда руководитель федерации и главный тренер сборной приезжают, то это уже явно не для галочки — все сразу понимают, что развитие инфраструктуры реально важный фактор для казахстанского футбола. Много в своей жизни видел планов и проектов, которые остались на бумаге... А тут Адлет Назарбаевич лично все контролирует.
— То есть развитие идет быстрыми темпами?
— Сто процентов. Есть подвижки не только по полям — существует ряд проектов постройки новых стадионов, не таких больших, как возвели в России к ЧМ-2018, но современных, комфортных для зрителей и футболистов. Это должно стать причиной для увеличения посещаемости.
— Исходя из ваших слов, вы с Барменкуловым сейчас друг друга полностью понимаете.
— Слушайте, когда меня спрашивают, я отвечаю так, как есть, а не для того, чтобы кому-то понравиться — вот чего у меня нет и, наверное, не будет. А с президентом говорим о деле. Мы в этом смысле одинаковые: есть вопрос — его нужно решать. Так что тут никаких проблем.
— Насколько тяжело выстраивать игру в ситуации, когда двое лучших футболистов, Алип и Зайнутдинов, не всегда проходят в стартовые составы «Зенита» и «Бешикташа»? Да и Самородов не всегда выходит в «Ахмате» с первых минут.
— Алип в последнее время играет часто. Доволен его отношением, хотя всегда есть нюансы, которые мы обсуждаем. Что касается Зайнутдинова, то перед началом сезона с ним несколько раз общались, обсуждали. Футболист в клубе может вообще не появляться на поле или появляться нечасто, но приезжая в сборную, показывать суперигру. Яркий пример из моей карьеры — Владимир Бесчастных в отборочном цикле ЧМ-2002. А бывает наоборот: человек в клубе выглядит хорошо, но выходит за национальную команду — и все удивляются, почему смотрится так плохо. Значит, по той или иной причине не готов психологически, ментально.
Если в ходе первого сбора Зайнутдинов в целом нормально провел обе встречи, то сейчас первый матч ему понадобился, чтобы поймать ритм, немного утерянный в «Бешикташе». А во втором он уже стал похож на себя. Понятно, что был еще не таким, каким мы ждем, но отношением и энергетикой против Словении дал нам многое.
Что касается Самородова и Оразова, то они летом перешли в новые клубы и пока не набрали по разным причинам оптимальную форму. После завершения сбора дали им напутствия — посмотрим, какой станет реакция. Но ни одним футболистом мы никогда не разбрасываемся, ко всем нужно подходить как с определенными требованиями, так и с пониманием индивидуальных ситуаций. В любом случае, все у нас подчинено командным интересам.
— Когда я недавно делал интервью с Барменкуловым, то спросил, был бы он рад возвращению Зайнутдинова в РПЛ — летом такой вариант существовал. Адлет Назарбаевич ответил, что это хороший сценарий, но раз полузащитник решил остаться в Турции, то так тому и быть. А вы что посоветовали бы футболисту, если бы он спросил?
— Во-первых, такой вопрос был. Понятно, что не стану раскрывать детали — подобные диалоги должны оставаться между тренером и игроком. Бахтиер принял решение. Мы и сейчас обсуждали с ним это. Но в общественном пространстве я молчу. Потому что Зайнутдинов прекрасно знает, что ничего нового от меня не услышит, а сыпать соль на рану не хочу. Так что всегда ждем его в сборной в здравии. С удовольствием с ним встречаемся — парень отдается в каждом матче. Другое дело, что в футболе есть вещи, которые надо делать. Посмотрим, какие шаги он предпримет зимой.
— Вы сами сказали, что его ситуация в клубе, влияет, как минимум, на потерю игрового ритма.
— Только на это. На все остальное — нет.
— Сколько еще человек в команде в похожей ситуации?
— Если начну перечислять, вы подумаете, что я алиби ищу.
— Ну это же объективный фактор.
— Это мои футболисты — играют они в клубах, не играют. Моя задача — сделать максимум, чтобы мы вместе стали сильнее. Потому что поодиночке у нас не получится сделать шаг вперед. Они это уже знают, привыкают ко мне. И понимают, что такое команда. Приведу пример. Сейчас один человек (фамилию называть не буду) опоздал на тренировку. Предыгровую.
— В ходе последнего сбора?
— Да, накануне встречи со Словенией. А спустя сутки он вышел в стартовом составе.
— Честно скажу — как-то не похоже на Черчесова...
— Потому что есть одно, а есть другое. Понятно, что опаздывать нельзя, но командные интересы выше каких-то вещей. Но опять же — сборная, увы, не клуб, мы видимся не так часто, чтобы оказывать на ребят влияние во всех отношениях. Провели короткий сбор, постарались по максимуму. Определенное удовлетворение я получил, но подчеркну, что нужно прибавлять и в качестве, и в очках.
— Вопрос из области теории, но, тем не менее: что вы выбрали бы в двух остающихся турах Лиги наций — четыре или шесть очков при не самом хорошем футболе, или одно или ноль при устраивающем качестве игры, то есть, чтобы стали видны перспективы?
— Вопрос, конечно, интересный. И каверзный.
— Не без этого.
— Когда после Норвегии вы звонили, я не был воодушевлен, хотя это предполагалось и вызвало удивление. Было? Было. Так и здесь. Понятно, что если останешься в дивизионе В, это здорово, дает больше возможностей, чем в лиге С — постоянно проверяешь футболистов на другом уровне. Я ведь и перед чемпионатом мира-2018 искал таких соперников, чтобы на самом турнире не возникало иллюзий.
Вот и теперь игроков проверяем в плане обучаемости, впитывания требований, характера, устойчивости к давлению — на поле и за его пределами. Вижу, повторю, положительные сдвиги. А вот насчет вашего вопроса — застали врасплох. Так скажу: полное удовлетворение от игры и чтобы набрать все очки, которые возможно. Давайте на таком остановимся.
— Можно вообще сказать «шесть очков при качественном футболе».
— А набрать их реально только при качественной игре. Логично?
— Да. Но успех, победы ведь еще серьезный моральный стимул — даже если сам футбол оставляет вопросы.
— Поэтому и говорю, ребятам, что если продолжим делать то и то, это дорога в никуда. По-другому не привык. Должен поступать так, как вижу, а не так, чтобы кому-то понравиться. Вот сейчас высказался на пресс-конференции, не все поняли, но я за это отвечу. Лучше так, нежели все время прятаться — ой, там аккуратно, тут аккуратно. Но тогда фамилия у меня была бы другая, наверное.
— Президент казахстанской федерации в интервью «СЭ» сказал, что контрольные матчи — в первую очередь епархия главного тренера. Мол, если Черчесов выскажет пожелание сыграть с Россией, то такой вариант будет рассмотрен. Как вам идея?
— Адлет Назарбаевич (Барменкулов. — Прим. В.К.) имел в виду спортивную составляющую вопроса и тут он абсолютно прав. Моя задача аргументировано разобрать все плюсы и минусы именно с такой стороны. Но есть еще коммерческая, финансовая, организационная и так далее. Давайте начнем с самого главного — пока не пройдет жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026, мы не узнаем, кто стал нашими соперниками, когда с ними предстоит встречаться. Соответственно, непонятно, похожа ли сборная Россия на кого-то из оппонентов стилистически или нет, и вообще будет ли «окно» в календаре для проведения такого спарринга.
Плюс у федерации, насколько мне известно, уже есть ряд выгодных с точки зрения финансов и спорта предложений, они тоже взвешиваются. Все, кто со мной работали, знают, что каких-то хотелок в этом смысле нет. Нужно подходить комплексно, а не так, что у Черчесова есть желание лишний раз в Москву приехать и сыграть с национальной командой своей страны. К тому же и у сборной России могут быть свои планы.
— А если все сойдется, то вам больше хотелось бы сыграть — в Казахстане или в России?
— Давайте просто, чтобы никому обидно не было. Нейтральное поле? Нет! Чтобы состоялись два матча — и там, и там.
— Вы хорошо знаете Александра Головина. Как считаете, не погорячился ли он, подписав новый контракт с «Монако» до 2029 года? Ведь у него же, похоже, есть потенциал для перехода в клуб более высокого уровня.
— Лично последний раз общался с Сашей, когда его команда встречалась с «Ференцварошем» в Лиге Европы. Кстати, он тогда сказал: «Саламыч, теперь я понял, как против нас было сложно соперникам сборной». А я ответил: «Теперь я понял, как нашим соперникам приходилось сложно против тебя». Получились два хороших матча, в которых Головин себя здорово проявил.
А что касается пятилетнего контракта... Когда игрок такого уровня, уже доказавший свою состоятельность и принесший большую пользу, заключает договор на такой срок, то, убежден, есть какие-то устные договоренности о возможном переходе до завершения соглашения.
— «Монако» идет первым, пускай с небольшим отрывом от «ПСЖ» в два очка. У обеих команд пока по нулю поражений. Как оцениваете шансы Головина на чемпионство в одной лиге с таким монстром?
— С «Монако» работает тренером мой товарищ Ади Хюттер, знаю его еще с тех времен, когда он выступал за «Зальцбург», а я — за «Тироль». Буду рад, если Хюттер и Головин финишируют первыми. И «Барселону», кстати, случайно не побеждают. Но французская лига — крайне сложный турнир на дистанции. Могу пожелать клубу держать нынешний уровень до конца.
А вообще в «Монако» есть Головин, а в «ПСЖ» другой хорошо знакомый мне по сборной футболист — Сафонов. Так что пусть победит сильнейший.
— Кстати о Сафонове. Вроде нормально дебютировал — пусть и из-за травмы Доннаруммы, один мяч в трех матчах пропустил. Но когда Джанлуиджи выздоровел, то тут же вернулся в состав. И остался в нем, несмотря на то, что против «Арсенала» в Лиге чемпионов (0:2) допускал ошибки. Почему Луис Энрике так поступает? Это имя работает на итальянца?
— Могу точно объяснить только свои решения. Другое дело, что Доннарумма имеет статус основного вратаря — причем не первый год и не только в «ПСЖ», но в сборной Италии. Это лучший вратарь Евро-2020 — это уровень. А ошибки бывают у всех, первого номера даже после определенных неудач не меняют. Плюс мы не знаем, какие были договоренности у Сафонова при переходе. Посмотрим, что будет дальше.
— Как вы вообще оцените перспективы Матвея в конкуренции с Доннаруммой?
— Шансы всегда есть. Он же не зря туда попал, я видел, как он играет. Естественно, у Сафонова есть потенциал.
— Еще один хорошо знакомый вам игрок, Артем Дзюба, достаточно долго не мог найти команду и в итоге подписал контракт с «Акроном».
— Артема надо принимать таким, какой он есть. Именно принимать, а не переделывать. Ну не может он уже, образно говоря, стать метр пятьдесят ростом, выше вырос. Это же никто не оспаривает. Нужно в каких-то моментах его поддержать, сделать важным игроком — и Дзюба всегда отблагодарит на поле. Да у него есть определенный характер, причем не самый плохой, хотя чего только о нем не пишут — а я удивлюсь, это о том футболите, что у меня играл или о ком-то другом? Нужно его сильные качества использовать — и всё. Весь рецепт.
— По его пути пошел Александр Соболев. Поможет ли он «Зениту» вдолгую, на ваш взгляд? И не закопает ли себя этим переходом? Ведь раньше форвард никогда не сталкивался с таким уровнем конкуренции — разве что в сборной России.
— Для меня дело не в том, что Соболев оказался в «Зените», а в том, что ушел из «Спартака». Как и Джикия, Бакаевы, Глушенков. Вот это главное. Какие у кого причины, не знаю — не спрашивал. Но факт остается фактом.
Соболев — парень с характером, колючий. Клон Дзюбы в какой-то мере. Саша не даст соврать — в ходе двух первых сборов в национальной команде пришлось с ним пару собеседований провести.
— Не в душе, надеюсь?
— Нет, нет, нет. В душе — никогда. Шучу, шучу. Боюсь, что он тогда еще не до конца понимал, о чем речь. Но со временем, когда мы общались уже давно, осознал, что мы тогда имели в виду. Я не хотел, чтобы он уходил из «Спартака». Но раз человек такое решение принял, то мы не можем за него жить.
— Вы продолжаете внимательно следить за РПЛ — в том числе, потому, что тут выступает немало кандидатов в сборную Казахстана. Что скажете о «Спартаке» при Деяне Станковиче?
— Вы меня спрашивали, видел ли я матч «Спартака» — и ответил, что смотрел игру «Елимая». Красно-белых от и до наблюдал только в одной встрече — с «Ахматом», тогда как раз Самородов недавно перешел. Понятно, что вижу фрагменты, нарезки, что кто-то забил, кто-то отдал. Но матч какой-то еще посмотрю — а лучше два — и тогда к этому вопросу вернемся. Но, что греха таить, желаю, чтобы у «Спартака» все наладилось, и команда стала реально конкурентоспособной, боролась за самые высокие места.
— Вопрос, на который вы не можете не знать ответ, потому что работали с этими людьми в «Ференцвароше». Маркиньос и Абена помогут красно-белым?
— Помочь могут. Кардинально усилить — сомневаюсь. Правда, раз сейчас оба в «Спартаке», то мы в Будапеште в свое время правильное решение по ним приняли, они ведь пришли при мне.
— Вас удивляет ситуация, при которой больше трети чемпионата позади, а «Зенит» — не первый?
— Почему это меня должно удивлять? Все-таки в футбол играют люди, а не роботы. Перед стартом РПЛ мы с Адлетом Назарбаевичем (Барменкуловым. — Прим. В.К.) летали в Петербург, общались, смотрели. Настрой команды был виден по лицам ребят. И я не ошибся — «Краснодар» в матче за Суперкубок «Зенит» разгромил 4:0. Отлично команда начала и чемпионат, но потом против «Химок» травмировался Глушенков. Затем Максим выпал из обоймы и второй раз. Еще Вендел получил повреждение с «Динамо» — какой-то механизм внутри ломается, плюс растет конкурентная среда. Другие же тоже выводы делают, хотят опередить «Зенит». Но в любом случае посмотрим на таблицу в концовке первенства.
— Батраков — это новый Головин?
— Ну, чтобы сказать так, надо, наверное, чтобы время какое-то прошло, да? На чемпионатах мира и Европы выступить. Другое дело, что структура игры, комплекция похожи — Батраков работоспособный, быстрый, нестандартный, умный. Дай Бог, чтобы дальше прогрессировал. Имею в виду не чтобы, что больше бегал, чаще забивал, а уровень держал. Потому что выстрелить это одно, а вот стабильность — признак мастерства. Вот этого желаю Алексею.
— Глушенков на старте сезона отметился не только ярким футболом, но еще рядом высказываний. Например, заявил, что два бокала пива после игры — это нормально. А вы как считаете — это ОК или нарушение режима?
— В Германии и Австрии, где выступал, после матчей в центре раздевалки всегда стояли два ящика алкогольного пива. Я вообще никогда не пил — только один раз в 35-градусную жару дома с «Вердером». Победили 1:0, я забежал и схватил бутылку — думал, что это кола, а оказалось пиво. Вот тогда я первый раз его попробовал. Футболисты же бутылки по две выпивали и никаких проблем у них не возникало. Если человек станет после игры по бокалу пить, а в следующем туре три забивать, я ему сам это пиво буду приносить. Другое дело, что не стал бы рекламировать какие-то вещи — молодежь ведь берет пример со спортсменов.