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Сегодня, 17:45

Три вопроса для Черчесова после ухода из сборной Казахстана. Колонка Казакова

Казаков отреагировал на увольнение Черчесова из сборной Казахстана
Илья Казаков
Колумнист
Футбольный тренер Станислав Черчесов
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press
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Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей национальной команды в 2005-2015 годах — об отставке 61-летнего специалиста и его будущем.

Мнение

Али Алиев из «Кызылжара» — новый главный тренер сборной Казахстана. 44 года. В бэкграунде еще есть «Женис», «Шахтер» из Караганды и молодежка «Астаны».

«Шахтер» сейчас на 13-м месте из 13. «Женис» — на 10-м. «Кызылжар» — на 9-м. В принципе, это все, что нужно знать об уходе Станислава Черчесова из казахстанской национальной команды. А, еще вот что: «Трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному решению сторон? Это не так. Президент федерации футбола говорил со мной по телефону и подтвердил принятое им решение разорвать со мной контракт», — важные слова Черчесова.

У фантаста Роберта Шекли есть роман «Координаты чудес». Герой выиграл в галактической лотерее, пытается вернуться домой и ищет местоположение родной планеты. Ищет — и не может вернуться, поскольку не знает координат Земли. Не может определить: куда, когда, какая? Фактически это те самые три вопроса, ответить на которые пытается тренер в поисках новой команды.

Станислав Черчесов. Черчесов все-таки ушел из сборной Казахстана. При нем команда не выиграла ни одного матча

Куда, как понимаю, было для Черчесова ключевым фактором. Он добился очень многого в Венгрии и Польше, хотел работать в русскоязычном пространстве, желательно — в РПЛ. Кроме Казахстана появлялся вариант со сборной Азербайджана, но там конкретики оказалось намного меньше, а в России на горизонте вроде бы появлялся только «Пари НН» — но только в виде версии. На деле же Станислав Саламович просто приезжал как консультант дать несколько советов.

Впрочем, это уже «когда». Обычная для последних лет ситуация: на рынке есть свободный тренер, но пасьянс сейчас не складывается. Куда-то он не пойдет сам, а куда-то не зовут. Речь не только о Черчесове — Владимир Федотов, например, стоит в том же ряду.

Когда-то случилась схожая история с Габуловым. Вратарь сборной России никак не мог найти клуб по своему таланту. Гус Хиддинк так и вызывал его то из «Кубани», то из «Амкара» — а время шло.

Футбольный тренер Станислав Черчесов
Фото Global Look Press

Черчесов, думается, пошел в Казахстан прежде всего потому, что не хотел еще больше удлинять паузу в работе. Пазл в РПЛ все никак не складывался, а тренер долго без дела сидеть не должен.

Правильным ли стало это решение или нет — сказать может только он сам. Минусы были очевидны: смена поколений, низкий в целом уровень футболистов, сложная группа в Лиге наций, потеря преимущества домашнего искусственного поля из-за реконструкции стадиона в Астане — шансы на успех против Австрии, Словении и Норвегии изначально виделись минимальными. В итоге все свелось к ничьей в первом матче против Холанна и Ко, а затем началась черная полоса.

Которая теперь закончилась. Удивительным для кого-то образом — но в сложном мире казахстанского футбола очень тяжело разобраться стороннему человеку. Но когда сначала уходит предыдущий работодатель — предыдущий президент КФФ, а прямо перед твоей отставкой снимают руководство департамента национальных команд, становится очевидно, что твоя работа тоже заканчивается. Встреча с новым главой федерации стала скорее протокольной, как и формулировки КФФ, что «на данный момент Черчесов главный тренер сборной вопреки слухам». Довольно быстро пришел и другой «данный момент».

Станислав Черчесов перед матчем сборной Казахстана с&nbsp;Австрией (0:2). Казахстан вновь проиграл и не забил, а еще вылетел в третий дивизион Лиги наций. Черчесов по-прежнему без побед

Теперь против Бельгии и Уэльса казахстанцам предстоит играть под руководством своего — совершенно не звездного — специалиста. Дело ли в экономии, в резком ли обновлении курса — узнаем когда-нибудь, хотя надо ли нам это. Ведь интересно другое. За последнее время Черчесов отказался от денежного варианта от арабов и не стал разговаривать с Ираном. Говорит это, вероятно, о том, что для него по-прежнему важно трудиться в своей стране. Возьмет ли он паузу до лета и будет акцентироваться на российском футбольном рынке или решит, подобно Леониду Слуцкому, бросить взгляд на дальнее зарубежье — опять же знает только сам Станислав Саламович.

Но интересно сейчас перечитать его интервью и в роли тренера сборной Казахстана, и те, что Черчесов давал ранее. То, что тогда вызывало резонанс, сейчас выглядит иначе — и слова о «золотой молодежи» в лице Чалова и Миранчуков, к которой необходимо повысить требования, и об уровне выступления России на Евро-2020. Все, что он говорил, спустя некоторое время оказывается еще более актуально.

То есть вопроса «Как?» для него не существует. Но нужно, чтобы на три других ответы оказались правильными.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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