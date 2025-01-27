Три вопроса для Черчесова после ухода из сборной Казахстана. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей национальной команды в 2005-2015 годах — об отставке 61-летнего специалиста и его будущем.

Мнение

Али Алиев из «Кызылжара» — новый главный тренер сборной Казахстана. 44 года. В бэкграунде еще есть «Женис», «Шахтер» из Караганды и молодежка «Астаны».

«Шахтер» сейчас на 13-м месте из 13. «Женис» — на 10-м. «Кызылжар» — на 9-м. В принципе, это все, что нужно знать об уходе Станислава Черчесова из казахстанской национальной команды. А, еще вот что: «Трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному решению сторон? Это не так. Президент федерации футбола говорил со мной по телефону и подтвердил принятое им решение разорвать со мной контракт», — важные слова Черчесова.

У фантаста Роберта Шекли есть роман «Координаты чудес». Герой выиграл в галактической лотерее, пытается вернуться домой и ищет местоположение родной планеты. Ищет — и не может вернуться, поскольку не знает координат Земли. Не может определить: куда, когда, какая? Фактически это те самые три вопроса, ответить на которые пытается тренер в поисках новой команды.

Куда, как понимаю, было для Черчесова ключевым фактором. Он добился очень многого в Венгрии и Польше, хотел работать в русскоязычном пространстве, желательно — в РПЛ. Кроме Казахстана появлялся вариант со сборной Азербайджана, но там конкретики оказалось намного меньше, а в России на горизонте вроде бы появлялся только «Пари НН» — но только в виде версии. На деле же Станислав Саламович просто приезжал как консультант дать несколько советов.

Впрочем, это уже «когда». Обычная для последних лет ситуация: на рынке есть свободный тренер, но пасьянс сейчас не складывается. Куда-то он не пойдет сам, а куда-то не зовут. Речь не только о Черчесове — Владимир Федотов, например, стоит в том же ряду.

Когда-то случилась схожая история с Габуловым. Вратарь сборной России никак не мог найти клуб по своему таланту. Гус Хиддинк так и вызывал его то из «Кубани», то из «Амкара» — а время шло.

Фото Global Look Press

Черчесов, думается, пошел в Казахстан прежде всего потому, что не хотел еще больше удлинять паузу в работе. Пазл в РПЛ все никак не складывался, а тренер долго без дела сидеть не должен.

Правильным ли стало это решение или нет — сказать может только он сам. Минусы были очевидны: смена поколений, низкий в целом уровень футболистов, сложная группа в Лиге наций, потеря преимущества домашнего искусственного поля из-за реконструкции стадиона в Астане — шансы на успех против Австрии, Словении и Норвегии изначально виделись минимальными. В итоге все свелось к ничьей в первом матче против Холанна и Ко, а затем началась черная полоса.

Которая теперь закончилась. Удивительным для кого-то образом — но в сложном мире казахстанского футбола очень тяжело разобраться стороннему человеку. Но когда сначала уходит предыдущий работодатель — предыдущий президент КФФ, а прямо перед твоей отставкой снимают руководство департамента национальных команд, становится очевидно, что твоя работа тоже заканчивается. Встреча с новым главой федерации стала скорее протокольной, как и формулировки КФФ, что «на данный момент Черчесов главный тренер сборной вопреки слухам». Довольно быстро пришел и другой «данный момент».

Теперь против Бельгии и Уэльса казахстанцам предстоит играть под руководством своего — совершенно не звездного — специалиста. Дело ли в экономии, в резком ли обновлении курса — узнаем когда-нибудь, хотя надо ли нам это. Ведь интересно другое. За последнее время Черчесов отказался от денежного варианта от арабов и не стал разговаривать с Ираном. Говорит это, вероятно, о том, что для него по-прежнему важно трудиться в своей стране. Возьмет ли он паузу до лета и будет акцентироваться на российском футбольном рынке или решит, подобно Леониду Слуцкому, бросить взгляд на дальнее зарубежье — опять же знает только сам Станислав Саламович.

Но интересно сейчас перечитать его интервью и в роли тренера сборной Казахстана, и те, что Черчесов давал ранее. То, что тогда вызывало резонанс, сейчас выглядит иначе — и слова о «золотой молодежи» в лице Чалова и Миранчуков, к которой необходимо повысить требования, и об уровне выступления России на Евро-2020. Все, что он говорил, спустя некоторое время оказывается еще более актуально.

То есть вопроса «Как?» для него не существует. Но нужно, чтобы на три других ответы оказались правильными.

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