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Сегодня, 15:15

Черчесов — в сборной Казахстана. Можно не сомневаться, цель — попадание на ЧМ-2026

Станислав Черчесов стал новым главным тренером сборной Казахстана
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Константин Алексеев — о новом вызове для российского специалиста.

Вот мы и узнали ответ, где же окажется Станислав Черчесов. Самый успешный российский специалист последних лет (четвертьфинал ЧМ-2018, золото и Кубок с «Легией», два золота, Кубок и выход в евровесну с «Ференцварошем»), с чем может поспорить разве что Сергей Семак, довольно долго был в ожидании. На мелочи размениваться не хотел, заграница не слишком манила. Черчесов постоянно подчеркивал: «Приоритет — Россия». Возможно, дело в желании доносить мысли на родном языке.

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Но в России с вариантами туго. В «Спартаке» сделали ставку на португальского спортивного директора, а Амарал Станислава Саламовича в числе кандидатов не видел. Я не удивлен — слишком мощная фигура тренера, начинающему менеджеру было бы некомфортно пытаться выстраивать свой курс. Попробуй навяжи новичка-футболиста, которого Черчесов не считает соответствующим требованиям РПЛ.

В «Зените» нет вопросов к Семаку, а в «Динамо» Личка до последнего тура претендовал на золото и выполнил условие автоматической пролонгации соглашения. В «Локо» и ЦСКА не все гладко, но и там руководители сделали ставку на стабильность, доверяя Галактионову и Федотову. Представить связку Галицкий — Черчесов в «Краснодаре» сложно примерно по тем же причинам, по которым не получилось у Ивича — президент «быков» предпочитает более лояльных и скромных специалистов.

Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Получается, в РПЛ подходящих вакансий не было. Так что сборная Казахстана — интересный вариант. Там тебя легко поймут на великом и могучем. А команда хотя и не топ-уровня, но и не настолько слабая, что ее не смог бы поднять даже Анчелотти.

Уверен, что Черчесов с его любовью к серьезным целям поставит задачу отобраться на ЧМ-2026. Да, это почти нереально. Казахстан и так прыгнул выше головы в отборе Евро-2024, но не вошел в число 24 лучших сборных континента.

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На ЧМ путевок у Европы на восемь меньше — 16. В финальную часть пройдут победители 12 групп, а команды со вторых мест с четырьмя победителями Лиги наций разыграют в плей-офф еще 4 путевки. Для уровня Казахстана отобраться — почти нереально. Но ключевое здесь — «почти». И за этот мизерный шанс Черчесов будет цепляться до последнего. А мы — следить за этим с большим интересом.

Станислав Черчесов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Казахстана по футболу
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