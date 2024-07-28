Борцовский турнир в рамках Лиги Поддубного может пройти в Казахстане

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что один из последующих турниров в рамках Лиги Поддубного по борьбе может пройти в Казахстане или Турции.

«В рамках профессиональной лиги мы наметили два мероприятия. Скорее всего, одно пройдет в Якутии, второе планируем за рубежом, согласовываем, чтобы страна была наиболее привлекательной для любителей борьбы. Не исключено, что это может быть Казахстан или Стамбул. Это та площадка, на которую никак не могут распространяться ограничения, применяющиеся Международным олимпийским комитетом», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Турниры профессиональной лиги Ивана Поддубного проходят с 2022 года.