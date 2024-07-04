Цзю — о поединке Джигана и Джонса: «Это неуважение к боксу»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал новость о поединке рэпера Джигана с легендарным боксером Роем Джонсом-младшим.

«Не имею ничего против Джигана, мы хорошо знакомы, но такие бои не могут популяризировать бокс. Однозначно. Не понимаю, зачем это Рою Джонсу… Он ведь опускает себя. Рой не должен выступать в таких боях. Я бы на его месте отказался. Это неуважение к спорту.

Будет ли Джонс стремиться к нокауту? Сложно сказать. Все-таки это выставочный бой, но вы не забывайте, что мы имеем дело с боксом. Это не футбол и не хоккей. Тут может произойти всякое. Но я бы на его месте просто показал мастер-класс», — приводит слова Цзю MMA.Metaratings.ru.

Бой Джигана и Роя Джонса состоится 6 июля в Москве и будет носить выставочный характер.