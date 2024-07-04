Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Казахстан
Бокс/ММА

Сегодня, 19:10

Цзю — о поединке Джигана и Джонса: «Это неуважение к боксу»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал новость о поединке рэпера Джигана с легендарным боксером Роем Джонсом-младшим.

«Не имею ничего против Джигана, мы хорошо знакомы, но такие бои не могут популяризировать бокс. Однозначно. Не понимаю, зачем это Рою Джонсу… Он ведь опускает себя. Рой не должен выступать в таких боях. Я бы на его месте отказался. Это неуважение к спорту.

Будет ли Джонс стремиться к нокауту? Сложно сказать. Все-таки это выставочный бой, но вы не забывайте, что мы имеем дело с боксом. Это не футбол и не хоккей. Тут может произойти всякое. Но я бы на его месте просто показал мастер-класс», — приводит слова Цзю MMA.Metaratings.ru.

Бой Джигана и Роя Джонса состоится 6 июля в Москве и будет носить выставочный характер.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Костя Цзю
Рой Джонс
2
Обсудить
Читайте также
Нейросеть будет комментировать соревнования на Олимпиаде-2024
МИД Турции назвал неприемлемым расследование жеста Демирала на Евро
Боец ВС РФ развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне спецоперации
Турка осудили за жест националистов, австрийцы кричали фашистские лозунги, а пах Беллингема обсуждал «адвокат» Роналду. Новая порция скандалов с Евро-2024
Захарова раскритиковала председателя Генассамблеи ООН за высказывания об СВО
В Минпромторге заявили о чеболизации экономики России
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Боксер Головкин стал президентом Национального олимпийского комитета Казахстана