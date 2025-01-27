Адиев — об уходе Черчесова из сборной Казахстана: «К сожалению, тренеров всегда судят по результату»

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Станислава Черчесова из национальной команды.

«Мне всегда не хочется, чтобы мои коллеги лишались работы, в этом случае я могу сказать то же самое, к сожалению, тренеров всегда судят по результату, когда его нет — мы лишаемся работы. Здесь по большому счету так и получилось. Так в любой команде, хоть ты работаешь во второй лиге или в премьер-лиге. Тренеров судят только по результатам», — сказал Адиев «СЭ».

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под руководством 61-летнего тренера команда сыграла шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.

Александр Абустин