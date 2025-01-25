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Сегодня, 14:00

Единственное колесо Aurus оказалось дороже Lada Granta

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото aurusmotors.com
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Издание «Фонтанка» раскрыло некоторые цифры, связанные с Aurus — российским автомобилем класса «люкс». Оказалось, что единственное колесо для этой машины стоит более 1,2 миллиона рублей — дороже, чем целая Lada Granta.

Aurus. Российское авто класса «люкс» начнут серийно производить в 2025-м, но кое-кто на нем уже ездит

Двигатель оценивается в 14,6 миллиона рублей, коробка передач — в 10 миллионов, и даже за переднее сидение пришлось бы отдать целых 2,6 миллиона рублей. Неудивительно, что владельцев Aurus до сих пор сравнительно немного — в 2024 году в России купили всего 121 такой автомобиль.

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