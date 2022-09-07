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7 сентября, 10:50

Электромобили Evolute можно будет взять в аренду в Приморье

Дмитрий Юрасов
Электромобили Evolute.

Липецкая компания «Моторинвест» поставит свою продукцию дальневосточному оператору каршеринга Green Crabb. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале бренда Evolute.

Соглашением предусмотрена поставка 95 машин, 40 из них — седаны i-Pro, 45 — кроссоверы i-Joy, оставшиеся десять — вэны i-Van. Примечательно, что ни одна из моделей еще не вышла на рынок, а i-Van даже не представлен.

Известно, что электромобили Evolute будут представлять собой немного измененные модели китайского бренда Dongfeng, Они будут оснащаться одним электромотором, мощность которого варьируется от 123 до 175 л. с., и тяговой батарей емкостью 53 кВт-ч, обеспечивающей пробег от 400 до 420 километров.

Согласно первоначальным планам, сборка электромобилей в Липецке должна начаться в третьем квартале, до конца которого остается меньше месяца.

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