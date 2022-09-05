Флагманский седан Kia обновился и подорожал на два миллиона рублей

На российском сайте Kia появилась информация о седане представительского класса K9, представляющем собой рестайлинговую версию модели К900. Новинка предложена в единственной комплектации Premium по цене 7 374 900 рублей, в то время как для К900 указана цифра в 5 164 900 рублей.

Kia K9 получил новое оформление передней части кузова с узкими головными фарами и более крупной радиаторной решеткой, задние фонари соединяет светодиодная полоса. Новый мультимедийный комплекс имеет дисплей увеличенной диагонали (14,5 дюйма) и функцию распознавания водителя по отпечатку пальца. В список оборудования входят доводчики дверей, трехзонный климат-контроль, комплекс электронных ассистентов, электропривод, подогрев и вентиляция всех сидений. 3,3-литровый двигатель V6 мощностью 249 л. с. сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Количество представительских седанов не разглашается, но известно, что это автомобили, собранные на калининградском заводе «Автотор» в начале года. Дальнейшая судьба Kia K9 в России под вопросом.