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Сегодня, 16:57

Иномарки в России снова подорожают — теперь из-за роста таможенного сбора

Евгения Воскресенская
Фото ru.freepik.com
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С 1 января 2025 года повысится таможенный сбор за ввоз иномарок на территорию России. Рост составит от 20% до 38%, однако, если учитывать цены на машины, речь о больших суммах не идет.

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Повышение цен колеблется от 292 до 7540 рублей — последнюю сумму придется выложить тем, кто решит приобрести иномарку стоимостью 5,5 — 7 млн. рублей. А вот для автомобилей дороже 10 млн. рублей ничего не изменится. Размеры ставок установлены с учетом накопившейся за 5 лет инфляции — в последний раз тарифы менялись в 2019 году.

Источник: Rozetked
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