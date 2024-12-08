Иномарки в России снова подорожают — теперь из-за роста таможенного сбора

С 1 января 2025 года повысится таможенный сбор за ввоз иномарок на территорию России. Рост составит от 20% до 38%, однако, если учитывать цены на машины, речь о больших суммах не идет.

Повышение цен колеблется от 292 до 7540 рублей — последнюю сумму придется выложить тем, кто решит приобрести иномарку стоимостью 5,5 — 7 млн. рублей. А вот для автомобилей дороже 10 млн. рублей ничего не изменится. Размеры ставок установлены с учетом накопившейся за 5 лет инфляции — в последний раз тарифы менялись в 2019 году.