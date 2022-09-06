Lada Granta просит доплату за лишние подушки безопасности

АвтоВАЗ переписал прайс-лист самой бюджетной модели с учетом изменившегося списка оборудования.

Одним из самых важных дополнений стали подушки безопасности: исполнение с одной водительской подушкой подорожало на 8 тысяч рублей, пассажирская подушка обошлась еще в 8 тысяч. В итоге самая доступная Granta Comfort Light, оснащенная полным набором средств обеспечения безопасности, обойдется в 766 900 рублей.

Выросли в цене и специальные исполнения #Club (от 815 900 руб. за седан) и Quest (от 871 900 руб. за кросс-универсал), также из-за появления подушек безопасности. Однако стартовая комплектация сохранила прежнюю стоимость (678 300 руб.), поскольку такие автомобили подушками не комплектуются.