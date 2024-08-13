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Сегодня, 22:20

Lada Granta в Египте в два раза дешевле, чем в России, но АвтоВАЗ это опровергает

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
Фото Официальный сайт LADA
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Объявления о продаже Lada Granta заметили на сайтах Египта. Отечественный автомобиль продается за гораздо меньшую стоимость по сравнению с Россией.

Стоимость автомобиля Lada Granta 2024 года выпуска в Египте составляет 285 — 370 тысяч египетских фунтов, это около 535 — 695 тысяч рублей. Стоимость аналогичного автомобиля в России минимум 1,022 миллиона рублей.

Впрочем, пресс-служба АвтоВАЗа назвала информацию фейком. «В настоящее время автомобили Lada не поставляются в Египет. И распространяемый принтскрин является самодеятельностью неизвестной нам египетской компании», — сообщил руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

А вот где Lada Granta продается официально, так это в соседней Белоруссии. Там автомобиль также дешевле, чем в России: 923 тысяч российских рублей — именно столько стоит лифтбэк с 90-сильным мотором в этой стране.

Источник: Комсомольская правда
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