Mercedes перейдет на китайские двигатели

Mercedes-Benz CLA третьего поколения получит китайский мотор производства Geely. Речь идет о четырехцилиндровом двигателе объемом 2 литра и заявленной мощностью 250 л.с.

Мотор будут производить на территории Китая, а затем поставлять в Германию. Катализатор установят уже в Европе, благодаря чему двигатель сможет соответствовать жестким европейским стандартам выброса вредных веществ.

В октябре 2024 года новый Mercedes-Benz CLA был представлен на фото в камуфляже — дизайн машины соответствует тому концепту, который показали год назад на выставке IAA в Мюнхене.