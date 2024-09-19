Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Авто
Новости
Статьи
Хобби
Авто
Главная
Lifestyle
Авто

Сегодня, 15:25

Почему так дорого? Названа цена Lada Aura

Евгения Воскресенская
Фото Kremlin.ru
Telegram Дзен

Более 3 миллионов рублей — столько будет стоить новый бизнес-седан Lada Aura. Об этом сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Запуск серийного производства автомобиля запланирован на сентябрь.

Машина будет оснащена автоматической коробкой передач, двигателем мощностью 122 л. с. и объемом 1,8 л, а также премиальной аудиосистемой. Обивка салона будет сделана из натуральной кожи.

«В принципе это очень хороший, современный, приемистый автомобиль. Я в основном слышу позитивные отзывы», — рассказал Соколов в интервью РБК. В частности, о новой «Ладе» положительно отозвался Владимир Путин, который уже успел протестировать автомобиль.

Также Lada Aura получит бюджетную версию для такси. В ней будет более дешевая отделка салона, а стоимость уменьшится до 2,6-2,8 миллиона рублей.

Источник: Ведомости

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Промоутер Усика рассказал подробности задержания боксера в Кракове
Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» сыграть вничью с «Интер Майами»
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Сегодня
Вчера
Неделя