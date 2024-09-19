Почему так дорого? Названа цена Lada Aura

Более 3 миллионов рублей — столько будет стоить новый бизнес-седан Lada Aura. Об этом сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Запуск серийного производства автомобиля запланирован на сентябрь.

Машина будет оснащена автоматической коробкой передач, двигателем мощностью 122 л. с. и объемом 1,8 л, а также премиальной аудиосистемой. Обивка салона будет сделана из натуральной кожи.

«В принципе это очень хороший, современный, приемистый автомобиль. Я в основном слышу позитивные отзывы», — рассказал Соколов в интервью РБК. В частности, о новой «Ладе» положительно отозвался Владимир Путин, который уже успел протестировать автомобиль.

Также Lada Aura получит бюджетную версию для такси. В ней будет более дешевая отделка салона, а стоимость уменьшится до 2,6-2,8 миллиона рублей.