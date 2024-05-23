Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Авто
Новости
Статьи
Хобби
Авто
Главная
Lifestyle
Авто

Сегодня, 18:15

Российское авто класса «люкс» начнут серийно производить в 2025-м, но кое-кто на нем уже ездит

Богдан Виноградов
Корреспондент
Aurus.
Telegram Дзен

Седан Aurus Senate рейсталингового образца войдет в серийное производство уже в конце следующего года. Машины класса «люкс» производят на заводе в Елабуге, а обновленная модель может похвастаться измененным дизайном кузова и радиатора, облегченным капотом и новыми фарами.

Aurus Komendant. Представлен российский кроссовер за 34 миллиона рублей

Также в Aurus Senate появились высокотехнологичные дополнения вроде камеры кругового обзора, ночного видения, датчика усталости водителя и новой мультимедийной системы. Именно на Aurus Senat президент Владимир Путин передвигался во время недавнего визита в Китай.

Источник: ixbt.com
1
0
Читайте также
Ирина Шейк снялась для рекламной кампании Gloria Jeans
«Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Главу управления департамента Минобороны задержали по подозрению во взятке
Кокорин не стал лучшим бомбардиром, у Миранчука — кубок ЛЕ, у Головина — попадание в сборную лучших. Как прошел европейский футбольный сезон для россиян
Путин разрешил использовать имущество США для компенсации нанесенного ущерба
В сгоревшем доме в Истре находился нелегальный хостел
Популярное видео
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Автостраховщик назвал январь самым опасным месяцем для водителей