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Сегодня, 18:10

Страхование ОСАГО исключили из перечня обязательных документов при регистрации транспорта

Владислав Шалганов
Корреспондент
ОСАГО.
Фото Shutterstock/FOTODOM
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Во втором чтении Госдума приняла законопроект, исключающий ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства.

Законопроект внесли еще в 2023-м. Документ предлагал исключить полис ОСАГО из перечня документов, «предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца», а также внести соответствующие изменения в закон «Об ОСАГО».

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил принять закон в третьем чтении 20 июня.

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