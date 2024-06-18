Страхование ОСАГО исключили из перечня обязательных документов при регистрации транспорта

Во втором чтении Госдума приняла законопроект, исключающий ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства.

Законопроект внесли еще в 2023-м. Документ предлагал исключить полис ОСАГО из перечня документов, «предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца», а также внести соответствующие изменения в закон «Об ОСАГО».

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил принять закон в третьем чтении 20 июня.