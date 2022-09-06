В Китае названы самые качественные автомобили

6 сентября, 10:00
Китайский филиал агентства J. D. Power опубликовал итоги очередного опроса владельцев новых автомобилей, касающегося оценки их качества.
Главным критерием оценки является количество жалоб на 100 автомобилей, независимо от того, к какому аспекту относятся претензии, и средний показатель для китайских брендов составил 225. Лучшим признан бренд Changan с показателем 209, за ним в порядке убывания расположились Chery и GAC (по 215), Geely (216), Dongfeng и Lynk&Co (по 219), Tank (220).
В числе лучших моделей домашних брендов в различных классах китайцы назвали известные нам Changan CS35 Plus, Dongfeng 580, Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 8 Plus (в России — Tiggo 8 Pro). Кроме того, победителем в сегменте среднеразмерных легковых автомобилей стал Chery Arrizo 5 Plus, который производитель обещает вывести на российский рынок в ближайшее время.