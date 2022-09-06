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6 сентября, 10:00

В Китае названы самые качественные автомобили

Дмитрий Юрасов
Автомобиль Chery.

Китайский филиал агентства J. D. Power опубликовал итоги очередного опроса владельцев новых автомобилей, касающегося оценки их качества.

Главным критерием оценки является количество жалоб на 100 автомобилей, независимо от того, к какому аспекту относятся претензии, и средний показатель для китайских брендов составил 225. Лучшим признан бренд Changan с показателем 209, за ним в порядке убывания расположились Chery и GAC (по 215), Geely (216), Dongfeng и Lynk&Co (по 219), Tank (220).

В числе лучших моделей домашних брендов в различных классах китайцы назвали известные нам Changan CS35 Plus, Dongfeng 580, Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 8 Plus (в России — Tiggo 8 Pro). Кроме того, победителем в сегменте среднеразмерных легковых автомобилей стал Chery Arrizo 5 Plus, который производитель обещает вывести на российский рынок в ближайшее время.

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