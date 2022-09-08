Внедорожник Aurus Komendant дебютирует 29 сентября

Новую дату премьеры отечественного аналога Rolls-Royce Cullinan назвал Денис Мантуров, вице-премьер и глава Минпромторга, в интервью РИА «Новости». По его словам, презентация новинки пройдет на ВДНХ, а ее производство будет организовано в Елабуге, там же, где собирают представительские седаны Aurus Senat.

Первые изображения «Коменданта» появились ровно четыре года назад, в начале сентября 2018 года, тогда же была названа ориентировочная дата начала выпуска серийной модели — 2020 год. В апреле 2019-го господин Мантуров ознакомился с прототипом, но ближе к концу года появилась информация о переносе старта на 2022 год, и в январе Росстандарт сертифицировал партию из 150 автомобилей.

Aurus Komendant базируется на укороченной платформе «Сената» с гибридной силовой установкой, состоящей из 4,4-литрового турбомотора V8 мощностью 598 л. с. и электродвигателя. В трансмиссии — девятиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода, независимая подвеска всех колес снабжена пневмоэлементами, позволяющими изменять дорожный просвет. Согласно изначальным планам, внедорожник должен стать самой массовой моделью российского премиум-бренда.