Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Lifestyle
Новости
Статьи
Хобби
Авто
Главная
Lifestyle

Сегодня, 12:03

Анджелина Джоли подала иск о домашнем насилии против Брэда Питта

Виктория Кравченко
Анджелина Джоли и Брэд Питт.
Фото Global Look Press

Известная актриса Анджелина Джоли подала иск против бывшего мужа Брэда Питта, обвинив его в домашнем насилии, сообщает The New York Times.

Заявление было отправлено в рамках разбирательства касательно владения винодельней.

В своем иске Джоли затрагивает события сентября 2016 года. Тогда пара летела из Франции в Калифорнию на частном самолете вместе с шестерыми детьми.

В заявлении она написала, что в поездке Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу. Также говорится, что он облил алкоголем жену и детей. Тогда полиция завела уголовное дело о жестоком обращении с детьми в отношении Питта. Через несколько дней после инцидента Джоли подала на развод и просила ФБР о возбуждении дела.

5
5
Читайте также
Ниманна обвинили в жульничестве более чем в 100 партиях. Это крупнейший скандал в истории
Безбожно пил и умер в 22. Трагедия несостоявшейся суперзвезды
Песков прокомментировал возможный перевод статуса СВО в КТО
Песков объяснил проблемы с выплатами мобилизованным в Омской области
В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на день рождения
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Сволочь, а Курникова троих детей воспитывает». Иглесиас страстно целовался с фанаткой и трогал ее