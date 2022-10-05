Анджелина Джоли подала иск о домашнем насилии против Брэда Питта

Известная актриса Анджелина Джоли подала иск против бывшего мужа Брэда Питта, обвинив его в домашнем насилии, сообщает The New York Times.

Заявление было отправлено в рамках разбирательства касательно владения винодельней.

В своем иске Джоли затрагивает события сентября 2016 года. Тогда пара летела из Франции в Калифорнию на частном самолете вместе с шестерыми детьми.

В заявлении она написала, что в поездке Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу. Также говорится, что он облил алкоголем жену и детей. Тогда полиция завела уголовное дело о жестоком обращении с детьми в отношении Питта. Через несколько дней после инцидента Джоли подала на развод и просила ФБР о возбуждении дела.