Тренер «Северстали» Разин залпом выпил бутылку пива на видео

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин выложил небольшое видео в своем Telegram-канале. Он показал, как отдыхает на пляже.

На видео 48-летний тренер залпом выпил бутылку пива.

«После тренировки пиво всегда вкуснее обычного», — пошутил Разин.

Андрей Разин давно зарекомендовал себя как специалист, умеющий работать с молодыми игрокам, и в сезоне-2021/2022 он только подтвердил этот тезис. «Северсталь» стала лучшим клубом Лиги по стоимости спортивного результата, в том числе, благодаря главному тренеру, который выполняет еще и некоторые функции генерального менеджера.