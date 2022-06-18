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Тренер «Северстали» Разин залпом выпил бутылку пива на видео
Lifestyle

18 июня 2022, 19:05

Тренер «Северстали» Разин залпом выпил бутылку пива на видео

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин выложил небольшое видео в своем Telegram-канале. Он показал, как отдыхает на пляже.

На видео 48-летний тренер залпом выпил бутылку пива.

«После тренировки пиво всегда вкуснее обычного», — пошутил Разин.

Андрей Разин давно зарекомендовал себя как специалист, умеющий работать с молодыми игрокам, и в сезоне-2021/2022 он только подтвердил этот тезис. «Северсталь» стала лучшим клубом Лиги по стоимости спортивного результата, в том числе, благодаря главному тренеру, который выполняет еще и некоторые функции генерального менеджера.

ХК Северсталь
Андрей Разин
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