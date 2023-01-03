Как сейчас выглядят актеры сериала «Друзья»? Некоторые не изменились благодаря образу жизни

Актеры, сыгравшие в сериале, почти ровесники. Но не все выглядят одинаково хорошо.

В 2021 году актеры, сыгравшие в популярнейшем сериале 90-х, снова встретились. Кто-то из них почти не изменился, а кто-то сильно постарел. Причина того и другого — в образе жизни.

Дженнифер Энистон, 53 года

Фото Global Look Press

Актриса выглядит лет на 20 моложе своего истинного возраста. Но это не везение или хорошие гены, а результат кропотливой работы над собой. Энистон — живая иллюстрация того, что бьюти-рекомендации работают.

Чтобы выглядеть молодо, Дженнифер Энистон:

- спит не меньше 8 часов;

— старается избегать стрессов;

— использует солнцезащитный крем с максимальной защитой;

— пьет много воды;

— придерживается правильного питания: не пьет газировку, ест мало сахара, употребляет много овощей и белка;

— занимается йогой, боксом и фитнесом.

Косметологией актриса тоже не пренебрегает, проходит аппаратные процедуры, использует кремы и сыворотки.

Работа над собой занимает у Энистон много времени, но результат того стоит.

Мэттью Перри, 53 года

Фото Getty Images, Global Look Press

Сверстник Энистон Мэттью Перри является ее антиподом. На его внешности отразились последствия алкоголизма и употребления запрещенных веществ. О проблемах со спиртным и «веществами» заявлял сам актер. Несколько лет назад он избавился от зависимости, поэтому сейчас выглядит лучше, чем 10 лет назад. Алкоголь стал причиной заболеваний ЖКТ. Поэтому, уже бросив пить, Мэттью Перри вынужден придерживаться специальной диеты. Иногда он срывается и перестает следить за питанием, что приводит к стремительному набору веса. Чтобы сбросить вес, Перри занимается спортом, но явно не слишком усердствует.

Мэтт Леблан, 55 лет

Фото Getty Images, Global Look Press

Актер не стремится выглядеть моложе своих лет, не красит волосы и не пытается как-то воздействовать на морщины. Кроме того, Леблан предпочитает обильную калорийную пищу и не слишком жалует спорт. Результат налицо во всех смыслах. Но по мнению большинства поклонников, Мэтт Леблан — импозантный мужчина, который не «растолстел», а «заматерел и возмужал».

Дэвид Швиммер, 56 лет

Фото Global Look Press

Из мужского состава сериала только Швиммер может похвастать тем, что неплохо сохранился. Как и в случае Энистон, хорошие внешние данные — итог работы над собой.

Дэвид Швиммер, по некоторым данным, пользуется возможностями современной медицинской космологии. Но «уколы красоты» не единственное, что помогает актеру хорошо выглядеть. Он следит за питанием, предпочитая овощи и морепродукты. Работать в спортзале Швиммер не любит, но много ходит пешком. Все вместе приносит свои плоды.

Кортни Кокс, 58 лет

Фото Global Look Press

К моменту завершения работы над ролью Моники Кортни Кокс исполнилось 40 лет. Боясь быть невостребованной, актриса направила все усилия на то, чтобы остаться молодой и красивой. В этом ей помогло преуспеть сочетание правильного питания, физических нагрузок и аптечных препаратов.

Кортни Кокс не придерживается строгих пищевых запретов и может иногда побаловать себя чем-то вредным, но вкусным. Однако это исключение. А правило — употребление достаточного количества белков, жиров и клетчатки. И, конечно, много воды.

Для поддержания физической формы Кокс выбирает силовые тренировки и не ленится делать три и более подходов.

Лиза Кудроу, 59 лет

Фото Global Look Press

Кудроу — единственная из актрис сериала, кто совершенно не заботится об антивозрастном уходе. За телом актриса следит лучше, чем за лицом. Вместо фитнеса она занимается теннисом, часто плавает в бассейне.

Как и Кортни Кокс, Лиза Кудроу не сторонница жестких ограничений в еде. Но отказаться от мяса ей проще, чем от сладостей. Чтобы пищевые предпочтения не отражались на весе, Лиза следит за размером порций.