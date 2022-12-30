Как выглядит особняк, который Бекхэмы продают за 2,75 миллиона долларов

Элитная недвижимость 600 кв. м находится в Провансе.

Популярный английский экс-футболист Дэвид Бекхэм, будучи профессиональным игроком, смог заработать немалую сумму, к тому же большую часть дохода ему до сих пор приносят рекламные контракты. У Дэвида есть своя линия одежды, он выпускает собственный парфюм. Зачастую футболист снимается в фильмах, продает рекламу в своих соцсетях. Такой доход позволяет его большой семье скупать недвижимость по всему миру.

Фото Knight Frank

Дэвид и Виктория Бекхэмы владеют большим количеством недвижимости. Среди нее — особняк за €14 млн в Англии, пентхаус в Майами, дворец в Лос-Анджелесе, вилла в Малибу, а также особняк во Франции. От последнего они пытаются избавиться уже много лет.

Шикарный особняк XIX века, расположенный в департаменте Вар на территории французского региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег, имеет площадь около 600 кв. м. Местоположение очень удачное, так как в полутора часах находится аэропорт Ниццы и в часе езды — Сен-Тропе и Канны.

Дэвид и Виктория не могут продать свою французскую виллу с 2016 года. Супругам пришлось даже сделать скидку в 70% от первоначальной цены. Отметим, что изначальная цена — $3,2 млн. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная семья выставила его за $2,75 млн. Объявление о продаже виллы появилось на сайте международной брокерской компании Knight Frank. Как отмечают местные риелторы, этот особняк — один из самых красивых во всей Франции. Это место расположения вместе с Голд-Коуст в Австралии и Ибицей в Испании является самым выгодным для приобретения недвижимости в курортной зоне.

Недавно там был сделан ремонт и даже небольшая реконструкция. Виктория полностью обновила мебель. На всё было потрачено около $6,4 млн. Как отмечают брокеры, эта сумма вдвое больше, чем стоимость всего особняка.

Фото Knight Frank

На вилле имеются шесть спален, три гостиные, четыре ванные комнаты, отдельно предусмотрены апартаменты для обслуживающего персонала, погреб для вина, бассейн с раздевалкой и душевой, СПА. На земельном участке в 80 гектаров построены церковь, технические постройки, небольшая ферма и парк с ландшафтным дизайном.

«Раньше, когда дети были поменьше, они приезжали часто, но теперь они не бывают во Франции во время школьных каникул», — цитирует одного из местных жителей MailOnline.

Также издание пишет, что существует легенда о призраке, поселившемся на вилле Бекхэмов. До этого здесь проживал дипломат ЕС Лесли Дак, который покончил жизнь самоубийством.

Знаменитая пара приобрела особняк в 2003 году за $2,1 млн. Сейчас же для них его недостаточно, ведь за это время в семье появилось четверо детей: сыновья Бруклин, Ромео, Круз и дочь Харпер. Еще одна причина продажи — звездная чета редко бывает в особняке на Лазурном берегу. Ведь Виктория и Дэвид работают в Великобритании и США. А близкое окружение рассказывает, что семья хочет приобрести еще один особняк в Англии.