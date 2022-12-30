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Сегодня, 07:00

Как выглядит особняк, который Бекхэмы продают за 2,75 миллиона долларов

Валентина Глазко
Корреспондент
Виктория и Дэвид Бекхэм продают свой дом.
Фото Knight Frank
Фото Knight Frank
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Элитная недвижимость 600 кв. м находится в Провансе.

Популярный английский экс-футболист Дэвид Бекхэм, будучи профессиональным игроком, смог заработать немалую сумму, к тому же большую часть дохода ему до сих пор приносят рекламные контракты. У Дэвида есть своя линия одежды, он выпускает собственный парфюм. Зачастую футболист снимается в фильмах, продает рекламу в своих соцсетях. Такой доход позволяет его большой семье скупать недвижимость по всему миру.

Особняк Дэвида и Виктории Бекхэм. Фото Knight Frank
Фото Knight Frank

Дэвид и Виктория Бекхэмы владеют большим количеством недвижимости. Среди нее — особняк за 14 млн в Англии, пентхаус в Майами, дворец в Лос-Анджелесе, вилла в Малибу, а также особняк во Франции. От последнего они пытаются избавиться уже много лет.

Шикарный особняк XIX века, расположенный в департаменте Вар на территории французского региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег, имеет площадь около 600 кв. м. Местоположение очень удачное, так как в полутора часах находится аэропорт Ниццы и в часе езды — Сен-Тропе и Канны.

Дэвид и&nbsp;Виктория Бекхэм. Особняки по всему миру, сад с кондиционерами и погреб с пивом. Как живут Дэвид и Виктория Бекхэм

Дэвид и Виктория не могут продать свою французскую виллу с 2016 года. Супругам пришлось даже сделать скидку в 70% от первоначальной цены. Отметим, что изначальная цена — $3,2 млн. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная семья выставила его за $2,75 млн. Объявление о продаже виллы появилось на сайте международной брокерской компании Knight Frank. Как отмечают местные риелторы, этот особняк — один из самых красивых во всей Франции. Это место расположения вместе с Голд-Коуст в Австралии и Ибицей в Испании является самым выгодным для приобретения недвижимости в курортной зоне.

Недавно там был сделан ремонт и даже небольшая реконструкция. Виктория полностью обновила мебель. На всё было потрачено около $6,4 млн. Как отмечают брокеры, эта сумма вдвое больше, чем стоимость всего особняка.

Спальня в доме Дэвида и Виктории Бекхэм. Фото Knight Frank
Фото Knight Frank

На вилле имеются шесть спален, три гостиные, четыре ванные комнаты, отдельно предусмотрены апартаменты для обслуживающего персонала, погреб для вина, бассейн с раздевалкой и душевой, СПА. На земельном участке в 80 гектаров построены церковь, технические постройки, небольшая ферма и парк с ландшафтным дизайном.

«Раньше, когда дети были поменьше, они приезжали часто, но теперь они не бывают во Франции во время школьных каникул», — цитирует одного из местных жителей MailOnline.

Дэвид и Виктория Бекхэм. Бекхэм о супруге Виктории: «Я чистоплотный, а она нет»

Также издание пишет, что существует легенда о призраке, поселившемся на вилле Бекхэмов. До этого здесь проживал дипломат ЕС Лесли Дак, который покончил жизнь самоубийством.

Знаменитая пара приобрела особняк в 2003 году за $2,1 млн. Сейчас же для них его недостаточно, ведь за это время в семье появилось четверо детей: сыновья Бруклин, Ромео, Круз и дочь Харпер. Еще одна причина продажи — звездная чета редко бывает в особняке на Лазурном берегу. Ведь Виктория и Дэвид работают в Великобритании и США. А близкое окружение рассказывает, что семья хочет приобрести еще один особняк в Англии.

Дэвид Бекхэм
Футбол
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