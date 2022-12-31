Что посмотреть из свежих спортивных фильмов? Без бейсбола, снукера и прочего крикета

Только понятные нашему зрителю сюжеты и истории.

Новогодние праздники — время для продолжительных домашних киносеансов. Любители спорта, конечно, могут пересмотреть записи любимых трансляций, но куда лучше посмотреть на адаптацию важных историй из мира спорта в кино. Тем более что за последние пару лет мировой и отечественный кинематограф подарил нам немало фильмов и сериалов разного качества и типа. Мы собрали свою подборку и намеренно убрали из нее все картины про американский футбол, бейсбол и прочий крикет с гольфом, о которых большинство россиян вряд ли слышали. Только знакомые нам сюжеты и любимые виды спорта.

Чемпион мира

Начать предлагаем с премьеры прошлой зимы. Собственно говоря, перед новогодними праздниками его и показывали в кинотеатрах. Спортивная драма 2021 года режиссера Алексея Сидорова рассказывает о шахматном поединке за звание чемпиона мира между советским гроссмейстером и действующим на тот момент чемпионом мира Анатолием Карповым и гроссмейстером-претендентом, диссидентом Виктором Корчным. Матч состоялся с 18 июля по 18 октября 1978 года в городе-курорте Багио на Филиппинах. Не стоит здесь ждать документалистики. Сидоров ориентировался на показавшие большой успех в прокате «Легенду №17» и «Движение вверх». Поэтому сценарий картины хоть и был основан на реальных исторических событиях, в угоду художественного стиля повествования в него добавили значительную долю вымысла. Но если в фильме о баскетболе речь шла о краеугольной переоценке действий ключевых персонажей, то «Чемпион мира» грамотно передает тон эпохи и с реальностью не конфликтует.

Главное достижение авторов фильма — им удалось красиво и эффектно показать на большом экране спорт, изначально на это не рассчитанный. Легко выдать яркие кадры хоккея или футбола, а что делать с шахматами? Не обошлось без компьютерной графики и изобретательности, которые вызвали смешанную реакцию критиков. Однако если планируется блокбастер на широкую аудиторию, то режиссеру можно простить определенные вольности, на которые он пошел в целях адаптации медитативной интеллектуальной игры в закрученный интригами сюжет.

Еще один повод для негативный рецензий — якобы однозначная позиция авторов картины, которые оправдывают советскую пропаганду и строй. Однако при внимательном просмотре можно увидеть, что сценарист скорее пытается выдержать независимую позицию, не уподобляясь ни одному из распространённых в этом жанре клише. А критиковать фильм за обилие политики и вовсе нелепо — вся драма того шахматного матча как раз и была связана с событиями холодной войны.

Матч между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Кадр из фильма «Король Ричард»

Король Ричард

Этот фильм собрал огромное число наград и номинаций на различных кинофестивалях зимы — весны 2022 года. В частности, фильм был номинирован в главной категории на «Оскар», «Золотой глобус», премии Британской киноакадемии и Гильдии актеров. Исполнитель главной роли Уилл Смит и вовсе взял статуэтки за лучшую мужскую роль как на «Оскаре», так и на «Золотом глобусе». По мнению рецензентов, высокие рейтинги связаны с тем, что «Король Ричард» наконец-то выходит за рамки шаблонов спортивных байопиков. У фильма нестандартный сценарий и харизматичный главный герой, которого здорово показал Уилл Смит. В этом плане картина напоминает драму пятилетней давности «Тоня против всех», где эксцентричную Тоню Хардинг ярко выдала в своем фирменном стиле Марго Робби. Если вам понравился этот фильм, то и работа Рейнальдо Маркуса Грина не оставит равнодушным. Причем безотносительно к теннису и семейству Уильямс.

Собственно, о чем кино. Необычайная карьера Серены Уильямс (а также страсть Серены к кинематографу) делали фильм о ней вопросом времени. Однако «Король Ричард» — фильм не о младшей из Уильямс, и даже не о Венус Уильямс. Он целиком и полностью раскрывает Ричарда Уильямс — отца знаменитых теннисисток, без которых их невероятная карьера не случилась бы. Причем в этом случае речь даже не идет о фигуре речи. Ричард изначально планировал сделать из своих дочерей суперзвезд. Написал план, учел все обстоятельства и шел вместе с ними на пути к мечте вопреки всему. Это не банальная история, как люди благодаря упорству поднялись с самых низов и стали легендами — за такое клише фильмы о спорте и не любят. Все сложнее, как и сама фигура Уильямса. Кем он был — удачливым авантюристом или гением менеджмента? Любящим отцом или домашним тираном? Выводы сделайте сами после просмотра кино.

Форд против Феррари

Еще одна нашумевшая новинка из зарубежного проката — Ford против Ferrari. Хотя новинка относительная, фильм вышел еще осенью 2019 года при этом наверняка многие до него еще не добрались. А зря, ведь его стоит посмотреть хотя бы ради двух главных героев Кристиана Бейла и Мэтта Деймона. Причем харизму источают как сами актеры, так и их персонажи — вспыльчивый британский пилот Кен Майлз и спортивный директор Кэрролл Шелби. Между ними сразу вспыхивает конфликт, однако они оба понимают, что друг без друга не могут. Форд в спортивном плане тогда переживает не лучшие времена и безнадежно уступает своим принципиальным итальянским конкурентам — Феррари. Драмы добавила неудачная попытка объединить два автоконцерна. Во время переговоров Энцо Феррари всем видом показывал, что не считает своих американских партнеров равныит себе и главным для себя видит достижения в гонках.

Форд принял вызов и решил побить Феррари на их же поле — в любимой гонке Энцо Феррари «24 часа Ле-Мана«. Для этого и вызвали в качестве спортивного директора Шелби — он был на тот момент единственным американцем, кому покорилась эта гонка на выносливость. Кэрролл поставил перед руководством Форда одно-единственное условие — пилотом он видит Кена Майлза и никого другого. В команду Майлза в итоге взяли, но делать лицом фирмы эксцентричного британца американцы не желали. Поэтому Майлзу с Шелби приходилось бороться не только с соперниками, но и внутри своей же команды доказывать свое право сражаться среди лучших. Несмотря на то что все заранее знают итог, следить за сюжетом интересно вплоть до финальной развязки. Режиссер Джеймс Мэнголд смог показать нестандартный взгляд на автоспорт, но, что еще важнее, сделать акцент на историю настоящей мужской дружбы.

Мистер Нокаут

Последний крупный отечественный байопик о спорте вышел накануне весны этого года. На этот раз сценаристы отошли от уже ставшей шаблонной схемы о становлении личности и преодолении препятствий. Главный герой — легендарный советский спортсмен Валерий Попенченко вызывает смешанные чувства, но еще больше нюансов в биографии неуживчивого и конфликтного тренера Григория Кусикьянца. Однако именно Кусикьянц разглядел в своенравном и не слишком дисциплинированном курсанте военно-морского училища задатки будущего гения мирового бокса. Еще бы, ведь Попенченко единственный в Советском Союзе обладатель Кубка Вэла Баркера — приза самому техничному боксеру Олимпиады, «Нобелевской премии» для боксеров-любителей.

Фильм Артема Михалкова, как и многие прочие в жанре, рассказывает о его детстве и юности, учебе и военной службе, начале спортивной карьеры и одержанных победах. Но в легкой непринужденной форме, благодаря чему создается авантюрное чувство большого приключения. Конечно же, не обошлось без сценарных условностей. В частности, в фильме показан тяжелейший трехраундовый поединок в финале Токийской олимпиады, в ходе которого главный герой несколько раз оказывается в нокдауне. В действительности своего соперника по финальному бою пятикратного чемпиона ФРГ Эмиля Шульца Мистер Нокаут «уронил» на первой же минуте первого раунда. Не было в реальности и встречи Попенченко с Шульцем за несколько лет до Олимпиады в нелегальных боях, однако в угоду массовому зрителю и общему духу картины такие условности авторам фильма вполне можно простить.