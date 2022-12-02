Что смотреть для новогоднего настроения вместо «Гарри Поттера»? 5 достойных альтернатив

Сегодня, 16:00
Кинокомпания Warner Brothers запретила каналам холдинга «Национальная Медиа Группа» транслировать свои фильмы. Под санкции попал и «Гарри Поттер». Рассказываем о кинокартинах, которые создадут новогоднее настроение не хуже всем известной саги.
На Рождество семья Маккалистеров запланировала поездку в Европу. Однако в спешке родители забывают одного из своих детей дома. Малыш Кевин не сильно огорчается этому факту, ведь его ждет нешуточная схватка с двумя грабителями, воспользовавшимися отсутствием хозяев дома.
Больше всего на свете зеленый отшельник Гринч ненавидит Рождество. И однажды злобный житель горы решил покончить с этим праздником раз и навсегда. Пока беззаботные жители Ктовича сладко спали в предпраздничную ночь, вероломный Гринч решил украсть у горожан их Рождество.
«Обязателен к просмотру тем, кто погребен в завалах работы и не намерен расчехлять свитер с оленями и заранее распевать новогодние песни на каждом шагу. Теплый семейный фильм с Джимом Кэрри в главной роли, который в стихотворной форме напомнит о том, что со старым нужно прощаться, а вступать в Новый год стоит если не с новой версией себя, то хотя бы прихватив с собой хорошее настроение».Матюшина СветланаКиножурналист
Канун Рождества Бриджит Джонс встречает в компании бутылки вина и песен Селин Дион. В этот момент она понимает, что дальше так жить нельзя, и заводит дневник, чтобы описывать свои достижения и победы: как она будет избавляться от лишних килограммов и вредных привычек, а также налаживать личную жизнь. Родители хотят сосватать ее за сына соседей, скромника Марка, а Бриджит без ума от своего неотразимого начальника Дэниэла. И, казалось бы, очевидный выбор оказывается совсем не простым.
«Классическая история о ней и о нем, где она — влюблена, а он — придурок. Хороший урок под конец года тем, кто ставил себе цель, долго и упорно к ней шел, но так и не дошел. Ведь иногда может оказаться, что вы просто, как и героиня Рене Зеллвегер, не на то и не на тех ставили, а «мужчина мечты» будет совсем рядом».Матюшина СветланаКиножурналист
Фильм о любви во всех ее проявлениях. Любви незабываемой и недосягаемой, вызывающей сожаление и экстатической, неожиданной и нежеланной, неудобной и необъяснимой. И любовь испытывают все: от премьер-министра Великобритании, мгновенно влюбившегося в свою сотрудницу, до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце.
«Классическая новелльная структура с красивым переплетением всех историй держит в тонусе до самого финала. Хью Грант, Алан Рикман, Эмма Томпсон, Лиам Нисон, Кира Найтли и Колин Ферт вдыхают жизнь в типичных персонажей ромкома и заставляют зрителя поверить, что любовь победит все и всех не только на Рождество. Главное — быть честным по отношению к себе и слушать свое сердце».Матюшина СветланаКиножурналист
Айрис Симпкинс ведет свадебную колонку в The Daily Telegraph, живет в коттедже в английской провинции и безнадежно влюблена в своего босса. На другой части земного шара Аманда Вудс, владелица процветающего рекламного агентства, вдруг обнаруживает, что любимый человек ей изменяет.
Две незнакомые друг с другом женщины оказываются в схожей ситуации в канун Рождества. И они находят друг друга. В интернете, на сайте для обмена жильем. Героини решают отдохнуть от своих проблем, договорившись поменяться континентами и пожить друг у друга в течение двух недель.
«Как только слышишь основную тему «Отпуска по обмену», написанную гениальным Хансом Циммером, сразу хочется сделать какао и потеплее укутаться в теплый плед. С этого момента ты знаешь: впереди тебя ждет полтора часа чудесных диалогов, комичных ситуаций, приправленных отличным актерским составом. На этом праздничном огоньке можно встретить сразу и Кэмерон Диас, и Джуда Ло, и Кейт Уинслет, и Джека Блэка. Химия между всеми стопроцентная».Матюшина СветланаКиножурналист
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!