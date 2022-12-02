Что смотреть для новогоднего настроения вместо «Гарри Поттера»? 5 достойных альтернатив

Собрали фильмы, ставшие современной классикой. И ничего лишнего.

Кинокомпания Warner Brothers запретила каналам холдинга «Национальная Медиа Группа» транслировать свои фильмы. Под санкции попал и «Гарри Поттер». Рассказываем о кинокартинах, которые создадут новогоднее настроение не хуже всем известной саги.

Один дома (1990)

На Рождество семья Маккалистеров запланировала поездку в Европу. Однако в спешке родители забывают одного из своих детей дома. Малыш Кевин не сильно огорчается этому факту, ведь его ждет нешуточная схватка с двумя грабителями, воспользовавшимися отсутствием хозяев дома.