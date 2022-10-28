Что такое синдром самозванца и как с ним бороться?

Как выявить у себя синдром самозванца и победить его, знают эксперт по работе с подсознанием, гипнолог, регрессолог Ирина Закопец и психолог, executive-коуч, сооснователь программы по развитию карьеры профессиональных спортсменов «Игровой интеллект» Юлия Левченко .

Что такое синдром самозванца?

Если вам знакомо чувство, при котором вы не можете и даже стыдитесь признать свои заслуги, считаете их незначительными, а похвалу или вознаграждение излишними, значит, с синдромом самозванца знакомы не понаслышке. Ирина Закопец определяет таких людей как профессионалов, не уверенных в своих знаниях и опыте. Когда их просят поделиться знаниями и опытом, они твердят о том, что мало знают, недостаточно умеют.

Юлия Левченко связывает синдром самозванца:

с непреодолимым чувством того, что вы не заслуживаете своего успеха, внутренне убеждающим в недостатке интеллекта, креативности или таланта;

с подозрением того, что ваши достижения основаны исключительно на везении и удачном выборе времени или только из-за того, что вы оказались «в нужном месте в нужное время».

Данные мысли сопровождаются страхом — однажды вас разоблачат как мошенника и самозванца. Эксперт даже приписывает голосу самозванца эпитет «карающего». Он твердит, что вы недостаточно хороши, что люди узнают, кем вы являетесь «на самом деле», и осудят, а это суждение, в свою очередь, выставит вас неполноценным. Подобные страхи мешают не только прогрессировать и расти профессионально, но и нормально жить, функционировать, получать удовольствие от того, чем занимаешься.

Типы «самозванцев»

Юлия Левченко поделилась классификацией самозванцев:

перфекционист — человек не признает полумер и личных ошибок с высокой степенью самокритичности;

супергерой — трудоголик, зависимый от признания, которое должно избавить его в теории от неуверенности в себе;

природный гений, его самооценка зависит от того, насколько легко им приобретаются знания;

эксперт — тот, кто постоянно ищет новые курсы и сертификаты, чтобы улучшить знания, при этом продолжает чувствовать себя неподготовленным, неосведомленным, неопытным;

солист — человек, ориентированный на постоянное самостоятельное выполнение задач, просьбу о помощи воспринимает как слабость и унижение. Что такое синдром самозванца и как с ним бороться? Unsplash

Кому свойственен синдром самозванца?

Психолог Юлия Левченко отмечает, что жертвами синдрома самозванца зачастую становятся люди, которым вы подумаете это приписать в последнюю очередь. Это различные знаменитости, вполне успешные и популярные лица.

Синдрому самозванца оказалась подвержена и актриса Эмма Стоун, сыгравшая главные роли в американской оскароносной (6 наград, 14 номинаций) комедии-драме «Ла-Ла Ленд» и воплотившую образ злодейки Стервеллы де Виль в криминально-комедийном фильме «Круэлла». В одном из интервью девушка призналась, что с юных лет проходит терапию и до сих пор страдает от беспокойства.

Актеров можно понять: они склонны к этому, потому что сами буквально играют самозванцев. Их работа и заключается в том, что они должны жить личностью, а иногда и физической формой персонажа, которого играют.

Эксперт также упомянула блогеров — популярных персонажей соцсетей с огромным количеством подписчиков. Они создают онлайн-мир, который может показаться далеким от того, что на самом деле происходит в их жизни. Отсюда неминуемое чувство самозванца. Возможно, в отдельных случаях оно и оправдано. Однако их успех абсолютно реален, исчисляется аудиторией и денежным эквивалентом, несмотря на иллюзорность создаваемого жизненного сюжета.

«Самозванцами» частенько становятся те, кто вырос в семье, где большое внимание уделялось достижениям. Родители, чередующие чрезмерную похвалу и критику, увеличивают риск того, что их повзрослевший ребенок будет чувствовать себя «самозванцем», а социальное давление лишь усугубит проблему.

Признаки синдрома самозванца

Главными признаками синдрома самозванца психолог Ирина Закопец называет:

неуверенность в себе (отрицание того, что «это мой успех»);

неуверенность в своих силах и возможностях (отрицание того, что «я смогу»);

неуверенность в своем опыте (списание на то, что «все так умеют», или отрицание того, что «я это уже делал», включение фактора везения, удачного стечения обстоятельств).

К примеру, в период беременности женщина испытала сильный токсикоз, который она поборола с помощью специальных травяных чаев, без ущерба для здоровья малыша. Эта женщина может понять, что ее опыт способен помочь другим избавиться от проблемы токсикоза, или решить, что таких, как она, тысячи и ничего особенного в ее знаниях нет, — это и есть проявление синдрома самозванца.

Юлия Левченко также связывает синдром самозванца с перфекционизмом. По словам эксперта, эти два феномена зачастую идут рука об руку. Так называемые «самозванцы» думают, что каждое задание, за которое они берутся, должно быть выполнено идеально, и редко просят о помощи.

Перфекционизм может привести к двум типичным реакциям:

самозванец будет медлить, откладывая задание из-за страха, что не сможет выполнить его на должном уровне;

потратит на подготовку гораздо больше времени, чем в действительности ему/ей необходимо.

Эксперт назвала признаки, указывающие на синдром самозванца:

выкладываетесь на все 110% — до изнеможения, можете оставаться допоздна и/или приходить рано ежедневно;

корите себя за мелкие ошибки — нельзя «упускать мелочи», когда дело касается себя;

боитесь, что ваши коллеги или начальник «узнают» вас, возникает ощущение, что вы дурачите людей, чувствуете себя мошенником;

убеждены, что у ваших коллег все есть, но это не так;

не можете принять похвалу, потому что никогда не считаете работу, которую делаете, достаточно хорошей, даже когда все говорят, что у вас все хорошо;

считаете, что ваша работа или карьера определяет вас. Что такое синдром самозванца и как с ним бороться? Unsplash

Причины синдрома самозванца

Оба эксперта сходятся во мнении, что заложить кирпичики сомнения в самом себе может целый спектр негативных чувств, воспитанных еще в достаточно юном возрасте.

Юлия Левченко указывает на то, что у детей особенно сильно ощущение кардинального отличия и превосходства родителей. Для четырехлетнего ребенка непостижимо, что мама когда-то была его ровесницей и не могла водить машину, указывать сантехнику, что делать, определять время сна других людей и летать в самолетах с коллегами. Пропасть в статусе кажется ему абсолютной и непреодолимой.

Интересы и пристрастия ребенка не имеют ничего общего с важными пристрастиями взрослых, которые часами сидят за столом и болтают о чем-то серьезном, в то время как имеют возможность делать все что угодно, любое озорство. Маленький человек начинает свою жизнь с очень сильным впечатлением, что другие люди, особенно компетентные и достойные восхищения, на самом деле совсем не такие, как он. Этот детский опыт становится основной характеристикой его взрослого состояния.

Эксперт подчеркивает, что себя мы знаем изнутри, а других — только снаружи. Мы постоянно осознаем все наши тревоги и сомнения изнутри. Однако все, что мы знаем о других, — то, что они делают и говорят нам, это гораздо более узкий и отредактированный источник информации, провоцирующий нас делать ошибочные выводы относительно себя и других.

В чем опасность синдрома самозванца?

Ирина Закопец главную опасность синдрома самозванца видит в том, что именно он приведет к формированию:

заниженной самооценки и неуверенности в себе

угнетенному состоянию центральной нервной системы.

По мнению Юлии Левченко, синдром самозванца может повлиять на вашу:

продуктивность и карьеру;

отношения (в случае, когда человек отдает приоритет карьере, а не своим близким);

даже на самочувствии и здоровье.

Оба эксперта уверены, что от скрытого врага в лице синдрома самозванца необходимо избавляться как можно скорее.

Что такое синдром самозванца и как с ним бороться? Unsplash

Как избавиться от синдрома самозванца?

Важно понять, что ваш опыт уникален — одинакового опыта нет даже у близнецов, — но иногда люди не подозревают, что у них он есть. Ирина Закопец рекомендует для этого:

обобщите весь имеющийся опыт и свои достижения (можно на бумаге);

ответьте, что привело вас к получению того или иного опыта, причины, которые сподвигли к данным достижениям;

определите, что вам дал этот опыт.

Синдром самозванца, по опыту Юлии Левченко, можно превратить в катализатор роста, а не усугублять внутренний конфликт. Излишняя требовательность трансформируется во благо разными методами. Советы, представленные ниже, помогут контролировать и сдерживать вашего внутреннего «самозванца».

Позвольте себе слабость в виде помощи со стороны, выходного или даже ошибки — вы имеете на них такое же право, как и другие.

Здоровая реакция на неудачи — осознайте, это не провал или откат, а некий урок и опыт.

Отслеживайте триггер, замечайте момент, когда именно включается нежелательный механизм, и заменяйте его на продуктивный. Например, в период стресса не загоняйте себя в крайность, воспринимайте это так: «Я еще не был в такой ситуации, и это нормально — чувствовать дискомфорт, но я достаточно умен, чтобы найти решение».

Визуализируйте успех, прокручивая в голове идеальный сценарий. Это успешный прием, которым часто пользуются спортсмены. Он помогает настроиться и избавиться от части стресса. Заранее визуализируйте в голове презентацию/совещание/защиту диплома в успешном ключе.

Хвалите себя, прервите бесконечную гонку за результатом и просто скажите себе: «Я молодец!», признайте проделанную работу и затраченные усилия.

Если самостоятельный разбор не помогает, обратитесь к специалисту, который раскроет вашу экспертность и избавит от негативных чувств, мешающих проявить себя как эксперту, профессионалу. Это может быть психолог, и не только.

В особо сложных случаях Ирина Закопец рекомендует обратиться к:

регрессологу;

гипнотерапевту;

расстановщику по Хелингеру;

специалисту по холистической терапии сознания.

Они помогут заменить вредные мысли на те, которые дадут вам ощутить себя профессионалом в своей области, обрести душевное спокойствие и вести гармоничную жизнь.