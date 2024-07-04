Где в Москве покататься на лодке в 2024 году: список лучших мест

Красотой Москвы летом точно стоит насладиться с воды. В некоторых парках, заповедниках и усадьбах можно арендовать весельную лодку и устроить прогулку по пруду. Делимся списком лодочных станций, работающих в этом году.

Измайловский парк

Лодочная станция находится рядом с Круглым прудом. Это достаточно большой водоем, до 90 метров в диаметре.

Фото istockphoto.com/SolStock

Час проката по будням стоит 650 рублей, по выходным и праздникам — 750 рублей. Информация о льготах — на сайте парка.

Режим работы лодочной станции: будние дни — с 11:00 до 21:00; выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.

Адрес: аллея Большого Круга, 7. Ближайшие станции метро: «Партизанская», «Шоссе Энтузиастов», МЦК «Соколиная гора».

Парк «Кузьминки»

Лодочная станция размещается у Шибаевского пруда. Его площадь составляет девять гектаров, но можно пройти не всю дистанцию и взять лодку не на час, а на 30 минут. Такая возможность предусмотрена.

Фото Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В будни 30 минут катания обойдутся в 450 рублей, полный час будет стоить 650 рублей. В выходные стоимость 550 рублей (30 минут) и 800 рублей (час).

Режим работы лодочной станции: с 10.00 до 20.00 ежедневно.

Адрес: Кузьминский парк, д. 1. Ближайшая станция метро: «Кузьминки».

Музей-заповедник «Царицыно»

В «Царицыно» покататься можно по Верхнему, Среднему или Нижнему прудам. На каждом из них можно взять лодку для трех, пяти и даже семи человек. Помимо этого, на Верхнем пруду можно заказать экскурсию с аудиогидом на шестиместной лодке с мотором.

Фото istockphoto.com/wwasilisa

Цена проката колеблется в зависимости от вида плавучего транспорта (трех-, пяти-, шести- или семиместная лодка), пруда и дня недели. На Верхнем и Среднем прудах в будние дни прокат стоит в среднем 650-700 рублей, в выходные — 1000-1100 рублей. На Нижнем пруду цены ниже: в будни— 350-400 рублей, в выходные — 500-600 рублей.

Режим работы проката весельных лодок и катамаранов: май-август — с 10:00 до 22:00; кассы закрываются в 21:00; сентябрь — с 10:00 до 20:00, кассы закрываются в 19:00.

Адрес: ул. Дольская, д. 1. Ближайшая станция метро: «Царицыно».

Усадьба «Воронцово»

Лодочная станция находится у Большого Воронцовского пруда. В действительности пруд не столько большой, сколько глубокий — до двух с половиной метров. Поэтому во избежание несчастных случаев в плохую погоду прокат лодок не работает. В хорошую погоду лодку можно взять на 30 минут или на час.

Фото istockphoto.com/.shock

Стоимость получасового катания в будни — 400 рублей, в выходные и праздники — 500 рублей. Цена часового катания в будни — 600 рублей, в выходные и праздники — 700 рублей. Предусмотрены льготы. Детали можно узнать на сайте усадьбы.

Режим работы лодочной станции: в будни — с 11.00 до 21.00; в выходные и праздники — с 11.00 до 22.00, касса в обоих случаях закрывается на час раньше.

Адрес: Воронцовский парк, д. 3. Ближайшие станции метро: «Новые Черемушки», «Новаторская».

Парк имени Горького

В парке Горького два пруда, но на лодке можно покататься только по Пионерскому — тому, который у главного входа. Голицынский пруд — для тех, кто предпочитает работать не руками, а ногами: на нем работает прокат катамаранов.

Фото istockphoto.com/invizbk

Цены:

в будни с 10:00 до 18:00 — 500 рублей в час, с 18:00 до 23:00 — 600 рублей в час;

в выходные с 10:00 до 23:00 — 600 руб. Нужен залог 1500 рублей.

Режим работы лодочной станции: с 10.00 до 23.00 ежедневно, касса закрывается в 22.00.

Адрес: Крымский Вал, д. 9, стр. 17. Ближайшие станции метро: «Парк Культуры», «Октябрьская».

Парк Дружбы

Пункт проката располагается недалеко от цирка-шапито на Фестивальных прудах. Они соединены между собой протоками, поэтому можно проплыть по всему каскаду, состоящему из шести водоемов.

Фото istockphoto.com/Dmetsov

Стоимость проката лодок: полчаса — 800 рублей, час — 1000 рублей.

Режим работы лодочной станции: с 10.00 до 21.00, ежедневно.

Адрес: ул. Флотская, д. 5а. Ближайшая станция метро: «Речной вокзал».

ВДНХ

В парке ВДНХ лодочная станция находится на Третьем Каменском пруду и называется «Алые паруса». Напрокат можно взять четырехместную или пятиместную лодку. Можно подплыть к фонтану «Золотой колос» и рассмотреть 25-метровые струи воды.

Фото istockphoto.com/irene_rebrova

Цена за лодку: по будням полчаса — 700 рублей, час — 900 рублей. В выходные и праздники полчаса — 850 рублей, час — 1050 рублей. Более полная информация — на сайте выставочного комплекса.

Режим работы лодочной станции: в будни — с 11.00 до 22.00; в выходные — 10.00 до 22.00.

Адрес: пр. Мира, 119, метро «ВДНХ».