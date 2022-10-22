Как избавиться от мышей на даче подручными средствами?

Расскажем о самых действенных способах.

Борьба с мышами на даче — острый вопрос для многих людей. Расставить мышеловки по дому уже недостаточно. Мыши научились понимать и приспосабливаться к разным методам избавления от них. Расскажем о действенных методах, которые помогут вам в борьбе с грызунами.

Ловушки

Одним из гуманных методов борьбы с мышами будут ловушки. Так вы сможете поймать их и выбросить на улицу. Для ловушки понадобится стеклянная или пластиковая банка с большим горлом. Ее нужно смазать маслом и положить, а затем установить ее под наклоном в 30 градусов.

Главное, перед тем как зверек попадется в ловушку, — закрыть банку крышкой. Положите ее рядом с емкостью, чтобы она была под рукой в любой момент.

Клей

Эффективным средством будет обычный клей, который есть в доме каждого. Им можно смазать поверхности, тряпки или досточки, куда мыши должны прилипнуть. Стоит понимать, что, попав в такую ловушку, они могут пищать и долго мучиться.

А если у вас есть кошка, собака или другие домашние питомцы, то этот метод не подойдет. Так как они могут также стать жертвами.

Травы

Стоит прибегнуть и к травам. Этим методом пользуются уже много лет. Подойдут пижма, лекарственный чернокорень, мята, полынь и другие душистые, которые у многих растут на дачах. Эти травы будут эффективны от мышей и крыс в огороде. Необходимо разложить небольшие пучки в нескольких местах, особенно по углам и рядом с продуктами.

С использованием чернокорня нужно быть очень осторожным, так как он ядовит. Можно сделать из него отвар, а потом распылить его через пульверизатор на поверхности.

Как вариант, можно использовать еще и эфирные масла этих растений.

Мята эффективна в борьбе с мышами. Фото Global Look Press

Зола

Еще один популярный способ борьбы с грызунами — это зола. В ней содержится щелочь, которая разъедает лапы мышей.

Нужно перемолоть золу в порошок и рассыпать ее на пол, в погребе. Одно ведро будет достаточно на 5-10 кв. м. Помните, что поверхность должна быть сухой.

Мазь Вишневского

Мазь Вишневского известна своим специфическим запахом. А еще она эффективна в борьбе с мышами. Намажьте ею ватные диски или тряпки и разложите их по разным местам.

Имейте в виду, что сегодня на рынке представлено много современных средств. Особой популярностью пользуются различные мышеловки и ультразвуковые отпугиватели.